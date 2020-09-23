Бой Усика с Чисорой - промоутеры наконец согласовали дату

Чисорою.Украинський чемпион Александр Усик выйдет на ринг против британского боксера Дерека Чисоры. Промоутеры выбрали для их боя новую дату вместо того, что сорвал глобальный карантин на фоне эпидемии
По обнародованным данным, новый бой состоится 31 октября этого года. пока нет четкой информации о месте проведения долгожданного события.
Предположение о проведении боя в октябре делал агент британца Дэвид Хэй. Он должен состояться еще 23 мая, однако пандемия сделала невозможным никакие спортивные или массовые мероприятия.
Подобная судьба постигла множество событий в спортивном мире. Также оказался отмененным бой другого украинского боксера — Василий Ломаченко. Тот должно было выйти на ринг против американского чемпиона Теофимо Лопеса.
Накануне Хэй напомнил о стремлении Чисоры биться исключительно со зрителями на трибунах.
"Дерек не хочет драться с Усиком без зрителей. Он раскрывается, когда бьется перед болельщиками. Чем больше фанатов, то лучше выступает Чисора", — заявил промоутер.
Впрочем, стоит напомнить, что пустых трибунах форуме проданных билетов, поэтому боксеры не могут рассчитывать на солидные гонорары.
Хэй отметил, британский супертяжеловес готов к бою в студии или даже в саду, если это действительно необходимо. Представители Matchroom Boxing проводят соответствующие события в специальной локации.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее вероятность встречи Чисоры и Усика подтверждал промоутер украинском Александр Красюк. Уже в октябре на британские стадионы начнут пускать болельщиков, это дает потенциальную возможность организовать полноценный бой, со зрителями непосредственно на трибунах.