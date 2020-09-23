Оккупанты в Крыму бьют тревогу из-за серьезной проблемы - что там происходит

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов выступил с новым шокирующим заявлением — он подтвердил, что на оккупированном полуострове умерли два человека от пневмонии, посколько их отказались госпитализировать. Назначенный Путиным "глава" назвал произошедшее чрезвычайным происшествием, по которому будет разбирательство и служебное расследование на самом высоком уровне. При этом на заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусом на украинском полуострове, оккупированном Россией, Аксенов вновь заявил об ужесточении карантина и наказаниях за его нарушение для местных жителей, чем привел крымчан в шок. Люди возмущены, что все лето, пока "власть" зарабатывала деньги на российских туристах об инфекции и опасности никто не вспоминал, а как только закончился туристический сезон вновь решили контролировать ситуацию, при том, что на прием к врачу в больницах Крыма попасть невозможно и получить лечение даже при всех симптомах COVID-19 люди не могут. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление Аксенова в социальных сетях.

"У меня есть два обращения, по поводу которых будет отдельный разговор. Если подтвердится, что людей оставили, они не дождались помощи и ушли из жизни, то будет разбирательство на самом высоком уровне. Это — ЧП... Будет служебное расследование",— обратился Аксенов к так называемому "министру здравоохранения" Игорю Чемоданову.

Аксенов пркиазал Чемоданову докладывать ему лично по каждому обращению граждан, которым отказали в госпитализации, несмотря на признаки тяжелой пневмонии или COVID-19 . В то же время он уверил, что в медицинских учреждениях украинског полуострвоа достаточно мест для оказания помощи всем больным — развернуто 1302 койки, еще 234 койки обещают подготовить в ближайшее время. При этом, чтобы разгрузить систему минздрава, зараженных коронавирусом, имеющих легкие симптомы заболевания, будут лечить на дому.

Как известно, в последнюю неделю в оккупированном Крыму резко возросла заболеваемость коронавирусом — там ежедневно регистрируют порядка 70 случаев заражения коронавирусной инфекцией, а за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 83 человек. Всего с начала пандемии в Крыму зафиксировали 3972 случая новой инфекции — об этом говорится в официальной российской статистике, которую ставят под сомнение правозащитники. Они убеждены, что ситуация с коронавирусом в Крыму гораздо хуже, чем утверждают назначенные Кремлем "власти".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что крымчане неожиданно для всех пошли против Путина и назначенных им "властей" — они обвинили их в коронавирусных антирекордах, так как весь летний сезон они "рубили бабло" на туристах, умышленно на замечая проблемы. Жители украинского полуострова отмечают, что у большинства людей с кашлем выявляют пневмонию, но им отказывают в госпитализации и лечении, так как никого там, как и прежде, не волнуют проблемы людей.