Этого не произойдет - эксперты Morgan Stanley призвали украинцев посмотреть правде в глаза

Аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley озвучили украинцам неожиданное и тревожное предупреждение — они обратили внимание на то, что получение официальным Киевом до конца 2020 года транша МВФ в размере 0,7 млрд долларов выглядит сомнительным с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом. По мнению специалистов, этого может вообще просто не произойти. Кроме того, эксперты отмечают, что планы команды главы Кабмина Дениса Шмыгаля профинансировать большую часть дефицита в бюджете-2021 за счет размещения ОВГЗ слишком завышены и это подталкивает Украину к сотрудничеству с МВФ. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Morgan Stanley.

По словам специалистов, сложности с внутренним финансированием дефицита могут привести к необходимости увеличения его внешнего финансирования в разы.

"Чистая эмиссия ОВГЗ на весь год потребует среднемесячной чистой эмиссии в 17 млрд грн, что гораздо выше текущего уровня. С начала этого года чистая эмиссия ОВГЗ составила лишь 31 млрд грн", — отмечают в Morgan Stanley.

Экперты также обращают внимание на то, что срок обращения этих облигаций сильно упал, а доля нерезидентов на внутреннем рынке заимствований продолжает сокращаться.

"Такая ситуация повышает вероятность внешнего финансирования, но текущая программа с МВФ уже идет с нарушением графика еще до первого ее пересмотра. Morgan Stanley напоминает, что эта ситуация типична для Украины: пять предыдущих программ с фондом были профинансированы лишь на 40%" , — говорят аналитики.

Кроме того, експреты отмечают, что вполне возможен еще один выпуск еврооблигаций Украины в текущем году, но при наличии такой возможности на рынке.

Нельзя не упомянуть о том, что 14 сентября украинское правительство утвердило проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021" и направило его на рассмотрение парламента. После этого глава Минфина Сергей Марченко заявил, что сотрудничество с МВФ является обязательным для Украины в 2021 году, одновременно он не располагает данными, что следующий транш МВФ может поступить в декабре 2020-го .

Как сообщал ONLINE.UA, раньше Зеленский объяснил, когда в Украине начнется экономическое восстановление.