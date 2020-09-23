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Реальные шансы есть - украинцев порадовали хорошими новостями

Политика | Читати новину українською
Реальные шансы есть - украинцев порадовали хорошими новостями Дмитро Кулеба (фото — facebook.com/dmytro.kulebа)

В Украине в будущем могут утвердить систему двойного гражданства, соответствующий законопроект находится в разработке. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба оценил вероятность введения подобной инициативы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг дипломата.

В среду, 23 сентября, Кулеба посетил Закарпатье вместе с венгерским коллегой Петером Сийярто, в Ужгороде они провели совместное выступление для прессы.

"Для нас это вопрос гораздо шире, чем только в части украинских венгров. Поэтому я понимаю, что вам болит именно венгерский вопрос, но это гораздо шире вопрос. Ответ на ваш вопрос такой: реальные шансы есть", — пояснил Кулеба.

Еще в начале лета министр иностранных дел отметил необходимость разработки сбалансированного решения в отношении двойного гражданства. В законопроекти должно определить исключения для отдельных категорий украинском или государств — например, российского агрессора.

Напомним, еще в мае Верховная Рада должна рассмотреть в первом чтении законопроект, который вносит изменения в законодательство относительно украинского гражданства.

По словам спикера Дмитрия Разумкова, если потребуется, то данный документ отправят на доработку. Впрочем, его сняли с повестки деного парламента.

Как сообщал ONLINE.UA, после заявления Разумкова его первый заместитель, представитель главы государства в Раде Руслан Стефанчук подчеркнул, что в этом законопроекте находит свое частичное воплощение инициатива украинского лидера Владимира Зеленского объединить 65 млн украинском, проживающих по всему миру. По его словам, документ нарабатывался вместе со Всемирным конгрессом украинский и с диаспорского организациями.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Дмитро Кулеба, полмтика, Украина, двойное гражданство, законопроэкт
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