В Украине определились относительно осеннего призыва 2020 - сколько человек призовут в армию

В среду, 23 сентября, Кабмин окончательно определился относительно осеннего призыва 2020. На заседании правительства приняли решение, сколько призовут человек в армию и как они будут распределены между силовыми ведомствами. Чиновники поддержали предложение Генштаба ВСУ и согласились сократить число срочников на осенний призыв. В армию призовут на 1,5 тысячи человек меньше, чем планировалось. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Призыву подлежат 13570 человек. Из них в Вооруженные силы пойдут служить 7500 человек, в Государственную специальную службу транспорта — 600 человек, Национальную гвардию — 4970 человек, Госпогранслужбу — 500 человек. Общий объем расходов в сумме 65,2 млн грн для проведения призыва будет осуществляться в рамках соответствующих бюджетных назначений. Показатели очередного призыва в Вооруженные силы уменьшен на 1,5 тысячи человек от ранее запланированного. Освободившийся финансовый ресурс за счет уменьшения призыва в ВС составит 6,4 млн грн", — говорится в сообщении правительства.

В приложении к распоряжению Камбина об осеннем призыве 2020 указано, что больше всего срочников призовут в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях – 1 265, 953 и 735 человек соответственно.

Напомним, в 2020 году осенний призыв в ряды Вооруженных сил Украины стартует 1 октября и продлится до 31 декабря включительно. К призыву подлежат парни в возрасте от 18 до 27 лет, у которых нет каких-либо оснований для отсрочки — получение образование, состояние здоровья и т.п.

Как известно, весенний призыв 2020 в Украине завершился только в июле — его продлили из-за карантина. На срочную службу в армию были призваны почти 16,5 тысяч украинцев. В этот году на военную службу призывали по новым правилам в соответствии с указом президента и распоряжением Кабмина от 26 февраля 2020 года. Они предусматривают, что обязательному призыву на срочную военную службу подлежат лица от 20 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку. Юноши в возрасте 18-19 лет могут пойти в армию только по собственному желанию на основании личного письменного заявления.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Генштаб ВСУ предложил сократить численность граждан Украины, которые подлежат призыву на срочную военную службу.