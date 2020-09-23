Пора задуматься - власти России призвали Лукашенко готовиться к худшему

23 сентября Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию и незаконно вступил в должность президента. Страны Евросоюза, которые не признают легитимность президентства Лукашенко и считают выборы в Беларуси сфальсифицированными, отреагировали на это скандальное решение. Литва, Латвия, Словакия, Германия, Дания, Чехия и другие европейские страны возмущены резонасным решением Лукашенко — они напомнили, что не признают его президентом, а фальшивый фарс, который он устроил сегодня, ничего не значит. В Кремле заявили, что якобы ничего не знали о планах Лукашенко провести тайную инаугурацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом отказался комментировать инаугурацию Лукашенко, заявив, что "Россия не вмешивается во внутренние дела других стран". Однако в Госдуме РФ призвали Лукашенко готовиться к худшему, так как теперь протесты в Беларуси только усилятся. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на росСМИ.

"Будет реакция на форму проведения этой инаугурации. Конечно, это вызовет новые демонстрации и волнения", — спрогнозировал депутат Госдумы Константин Затулин.

При этом зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин считает, что после скандального решение Лукашенко тайно вступить в должность президента начнут задумываться и его соратники, что может обернуться для него потерей поддержки. Лукин пояснил, что Лукашенко решился на подобное действо из-за страха перед народом.

"Видимо, это страх и это попытка по мелкому обхитрить некоторую реальную общественную тенденцию, вот и все. Они, избиратели Лукашенко, конечно, начнут задавать вопросы, почему такая необычная инаугурация, если одержана обычная сокрушительная победа. И такой шаг заставит задуматься и их", — предупредил Лукашенко Лукин.

Как известно, инаугурация Лукашенко состоялась сегодня во Дворце независимости в Минске. Церемонию не транслировали телеканалы, а режим Лукашенко до последнего скрывал дату церемонии. Лукашенко на мероприятии назвал день своей инаугурации днем "убедительной и судьбоносной победы". В Координационном совете белорусской оппозиции сравнили инаугурацию Лукашенко с воровской сходкой для коронации, на что последует незамедлительный ответ в виде протестов белорусов.