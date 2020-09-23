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Самые влиятельные люди 2020 - почему снова опозорился Путин

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Самые влиятельные люди 2020 - почему снова опозорился Путин Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Глава Кремля Владимир Путин снова опозорился на международной арене — российский президент просто вылетел из списка самых влиятельных людей мира по версии авторитетного журнала TIME. Стоит обратить внимание на то, что в этом рейтинге оказались лидер ФРГ Ангела Меркель и глава Белого дома США Дональд Трамп. Кроме того, в топ попали также известные певцы, ученые и правозащитники. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт издания. 

Что важно понимать, список из ста самых влиятельных людей мира разделили на пять категорий. Среди них — "Кумиры", "Титаны", "Лидеры", "Деятели искусства" и "Новаторы".

В категорию "Лидеры", кроме Меркель и Трампа оказались еще американский политик Джо Байден, президент Китая Си Цзиньпин, глава Бразилии Жаир Болсонару и другие.

К "Титанам" отнесли гендиректора Google Сундара Пичай, директора Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву.

В категорию "Новаторы" попали астронавтки NASA Джессика Меир и Кристина Кук, а также вирусолог с Уханьского института Ши Чженли.

В число самых влиятельных деятелей искусства зачислили известную американскую певицу Селену Гомез и южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.

В категории "Кумиры" оказались основатели движения Black Lives Matter, теннисистка Осака Наоми и правозащитница Анджела Дэвис.

Нельзя не упомянуть о том, что самым влиятельным человеком мира в 2015 году читатели журнала Time признали именно Владимира Путина, однако в этом году он позорно вылетел из списка.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 23 сентября официально стало известно, что команда главы Кремля Владимира Путина неожиданно для всех принял решение о расширении списка представителей ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ. 

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Путин, самые влиятельные люди мира, Time, Дональд Трамп, Ангела Меркель, Селена Гомез, новини Росії
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