Нам не удалось - САП шокировала заявлением о скандальном Роттердам+

В Украине подходит к концу досудебное расследование резонансного дела "Роттердам+", однако Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовила неутешительные новости. В ведомстве отметили, что фактов преступления или вреда от формулы не установлено. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на судебное заседание 23 сентября.

По словам прокурора САП Виталия Пономаренко, недостаточность доказательств продемонстрировало расследование по 3,5 года.

"3,5 года почти продолжалось досудебное расследование. 3,5 года мы, то есть сторона обвинения, пытались доказать наличие состава преступления, но это не охота на ведьм... нам не удалось собрать комплекс действий, чтобы составить обвинительный акт... Мы считаем, что доказательств недостаточно", — заявил он на заседании в Высшем антикоррупционном суде.

Позже перед журналистами он подтвердил свои слова, прозвучавшие в учреждении. Эксперты не зафиксировали никакого вреда или иных негативных явлений вокруг "Роттердам +".

"Можно однозначно сказать, что нет вины и нет убытков... Поскольку экспертами не установлено наличие вреда, поэтому дело закрыто за отсутствием состава правонарушения", — добавил представитель САП.

Предполагается, что окончательный вердикт суд объявит следующий день, 24 сентября. Предварительным выводам завершено рассмотрение жалобы бывшего народного депутата Виктора Чумака.

Как сообщал ONLINE.UA, 28 августа официально стало известно, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко неожиданно для всех внес постановление о закрытии дела "Роттердам +". Стоит обратить внимание на то, что главной причиной такого решения стала экспертиза Службы безопасности Украины, которая установила якобы отсутствие убытков.