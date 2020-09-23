США безжалостно наказали Путина за Украину - что известно

Официальный Вашингтон нанес новый безжалостный удар по окружению российского президента Владимира Путина. 23 сентября США расширили санкции против России, под которые попали еще восемь граждан РФ и семь организаций. Санкции вводятся в связи с ситуацией в Украине, киберпреступлениями и вмешательством России в выборы в США. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Минфина США.

В сообщении ведомства указано, что под новые американские санкции попали Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова, Владислав Занин, Александр Кузин, Дмитрий Сытый, Евгений Ходотов, Никита Ковалевский. Также ограничения введены против российских компаний Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY — все они находятся по одному и тому же адресу в Финляндии. Кроме того, в санкционном списке компании Lobaye Invest, ООО "М-Финанс" и АО НПП ПТ "Океанос". Большинство из них связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным, так называемым поваром президента России.

Как известно, под руководством Пригожиным действовует так называемая "фабрика интернет-троллей", которую в США обвинили во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Кроме того, он финансирует деятельность частной военной компании Вагнера. Наемники ПГК Вагнера воевали против Украины на Донбассе, их также фиксировали в Сирии и других странах, где, как утверждает Кремль, российских военных нет.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в команде украинского лидера Владимира Зеленского отреагировали на планы российского онлайн-ретейлера Wildberries выйти на украинский рынок. Глава Минкульта Александр Ткаченко предложил ввести санкции против Wildberriesм и других российских онлайн-сервисов, так как они пропагандируют и предлагают украинцам продукцию разного рода и контент российского происхождения в разрезе продуктов и сериалов, которые запрещены законом.