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Кабмин принял новое решение о казино в Украине - что стоит знать

Экономика | Читати новину українською
Кабмин принял новое решение о казино в Украине - что стоит знать Казино (фото — pikist.com)

Внеочередное заседание Кабинета министров было отмечено принятием важного документа о деятельности казино в Украине. Постановление получила название "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление министра Олега Немчинова.

По его словам, решение предусматривает создание надзорного органа, численность представителей которого достигнет 230. Среди них будут также один руководитель и 6 членов комиссии, один из которых станет заместителем председателя.

"Данные изменения обусловлены Законом Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", который вступил в силу 13 августа 2020", — резюмировал Немчинов.

Он пояснил, главные задачи комиссии будут состоять из трех тезисов:

  • выполнение функций органа лицензирования хозяйственной деятельности в лотерейном направлении;
  • получения и изучения заявлений с документами, сообщение, представление которых в орган лицензирования предусмотрено законом — по итогам их рассмотрения принимать решение об оставлении заявления без внимания,
  • предоставление лицензии или отказ; переоформления лицензий на деятельность, частичное или полное приостановление действия лицензии, а также соответствующее восстановление ее, аннулирования лицензии (также полно или частично), расширение или сужение производства вида деятельности лицензиатом.

Как сообщал ONLINE.UA, законопроект о легализации игорного бизнеса получил подпись президента Украины Владимира Зеленского. Накануне его также подписал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Этот акты закрепляет базу для работы онлайн и оффлайн казино, соответствующие заведения можно будет создавать в гостиницах при соответствующих условиях.

Источник: ONLINE.UA
Теги: казино, азартні ігри, Украина, економіка, полмтика, уряд, Кабмин
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