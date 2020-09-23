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27 сентября все изменится - синоптики озвучили экстренное предупреждение украинцам

Украина | Читати новину українською
27 сентября все изменится - синоптики озвучили экстренное предупреждение украинцам Фото — flickr.com

Синоптики с Укргидрометцентра обращают внимание граждан на то, что в Украине в четверг, 24 сентября, на большей части территории Украины будет сухо и тепло, а уже с 27 сентября ожидаются дожди и понижение температуры воздуха. По словам экспертов, 24 сентября будет переменная облачность. Без осадков, лишь в большинстве западных областей днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, в западных и южных областях 9-14°; днем 23-28°, в западных областях 20-25°, передает ONLINE.UA.

"В Киеве и Киевской области в этот день будет сухо, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью в столице составит 8-10°, днем 24-26°, в регионе ночью будет 5-10°, днем 23 -28°. По прогнозам синоптиков, в последующие два дня осадков не ожидается, лишь в западных областях днем 25 сентября и ночью 26 сентября местами пройдет небольшой дождь, днем 26 сентября на Закарпатье и Прикарпатье умеренный дождь, иногда гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем 26 сентября местами порывы 15-20 м/с ", — говорится в сообщении.

Кроме того, указано, что температура ночью 9-14 °, на юге до 17 °, днем 23-28 °, в западных областях 21-26 °, 26 сентября на Закарпатье и Прикарпатье 17-22 °. В Киеве и области без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем 26 сентября местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14 °, днем 23-28 °.

По словам синоптиков, 24-26 сентября в Украине, кроме большинства районов Черниговской области, будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности. 27-28 сентября в Украине ожидается снижение температуры воздуха и дожди. В частности, в западной части 27 сентября ожидаются умеренные, местами значительные дожди, грозы, температура воздуха ночью 8-13 °, днем 12-17 °; 28 сентября небольшие дожди, в Карпатах с мокрым снегом, температура ночью 3-8 ° тепла, днем 10-15 °, в Карпатах ночью и днем 1-7 ° тепла.

На остальной территории пройдут дожди (преимущественно небольшие), местами грозы, 27 сентября ночью без осадков; температура ночью 9-15 °, на побережье морей до 18 °, днем 17-23 °, в северных областях 15-20 °.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что по прогнозу синоптиков, лето в Украине закончится в конце сентября.


Погода в Украине и Мире на 5 дней

Источник: ONLINE.UA
Теги: погода, синоптики, похолодание, погода в Україні, погода в сентябре, погода в Киеве, прогноз погоды на 24 сентября
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