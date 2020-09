На орбите Земли появился загадочный объект - ученые ошеломлены

В октябре 2020 года у Земли появится новый спутник. Им станет загадочный объект, который уже приближается к нашей планете и может стать новой мини-луной. Такие события случаются крайне редко, поэтому ученые сосредоточили внимание на 2020 SO — так они назвали приближающийся к нашей пленете необычный объект, который, по их мнению, может быть искусственным. Но речь идет не об очередном космическом корабле инопланетян. Ученые предполагают, что новая мини-луна, которая скоро появится на орбите Земли, является космическим мусором, который остался от предыдущих запусков ракет-носителей с Земли. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Sciencealert.

Ученые отмечают, что в космосе существует множество различных объектов — одни представляют для землян опасность, другие вызывают большой научный интерес. В случае с таинственным телом 2020 SO угрозы для Земли никой не представляется, но есть вероятность, что этот объект станет новой мини-луной. Если это произойдет, это будет третий случай на орбите Земли. Как и две других мини-луны, 2020 SO официально классифицируется как астероид, но есть свидетельства того, что это может быть и кусок космического мусора, созданный человеком, который спустя много лет решил "вернуться домой".

У экспертов есть несколько предположений, чем может быть 2020 SO. На то, что это не астероид, указывает его низкий наклон по отношению к орбите Земли и низкая скорость. Астрономы отмечают, что 2020 SO движется намного медленнее, чем обычные лунные камни. Ученые NASA полагают, что этот объект может быть выброшенной ступенью ракеты "Кентавр", которую запускали на Луну в 1966 году. По их расчетам, размер 2020 SO составляет от 6,4 до 14 метров, а размер ступени ракеты "Кентавр" составлял около 12,7 метров.

Ученые подчеркивают, что даже если "мини-луна" 2020 SO окажется космическим мусором, она все равно будет представлять интерес для науки. А если это обломки "Кентавра", то вдвойне, ведь они блуждали по солнечной системе более 50 лет и могут раскрыть многие загадки космоса.

Впрочем, чем бы ни оказалась новая мни-луна, на орбите Земли она задержиться не надолго. Текущие прогнозы говорят, что объект будет на орбите до мая 2021 года, после чего снова улетит в космос.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в космосе произошло масштабное загадочное происшествие, которое поставило научное сообщество в тупик — без следа исчезла огромная звезда, которая была одной из самых ярких во Вселенной. Ученые ошеломлены произошедшим и пытаются разгадать новую космическую тайну.