Неутешительные новости поступили с Донбасса - что сообщили в штабе ООС

Новый потрясающий инцидент произошел на Донбассе в условиях перемирия. Неподалеку от населенного пункта Пески Донецкой области военнослужащие ВСУ подорвались на неизвестном устройстве. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил.

По обнародованным данным, двое бойцов украинской армии получили ранения, их классифицировали как осколочные.

"Защитникам Украины предоставлена домедицинской помощь, их оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воинов средней степени тяжести. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", — проинформировали в штабе.

В целом на протяжении среды, 23 сентября, по состоянию на 18:00 украинская сторона не зарегистрировала ни одного обстрела со стороны враждебных позиций. Впрочем, произошли несколько других инцидентов.

"В районе населенного пункта Водяное задокументировано пролеты двух враждебных беспилотных летательных аппаратов — типа" Квадрокоптер "и" Фантом-4 ", которые пересекли линию разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА противника были подавлены, что сделало невозможным их дальнейшее применение", — пояснили в пресс-центре.

Отмечается, что в период перемирия украинские силы продолжают чинить объекты инфраструктуры и жилые дома.

Режим прекращения огня вступил в силу с полуночи 27 июля его согласовали в Трехсторонний контактной группе 22 июля.

Как сообщал ONLINE.UA, наблюдатели ОБСЕ разоблачили очередную выходку оккупации, которая раскачивает хрупкое равновесие в регионе. Мониторинговая миссия зарегистрировала тяжелое вооружение боевиков и танки в районах, где их не должно быть в соответствии договоренностям об отводе.