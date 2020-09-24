Курс валют на сегодня 24 сентября - доллар дешевеет, евро подешевел

На четверг, 24 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дешевеет, евро подешевел.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 24 сентября цена доллара США составит 28 гривен 19 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 2 копейки меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 32 гривны 96 копеек, что в свою очередь на 15 копеек меньше чем в среду, 23 сентября.

В среду, 23 сентября, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 28.23/28.215 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 33/32.98 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого. — Ральф Уолдо Эмерсон

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