Количество больных коронавирусом в Украине растет очень быстро - официальные данные на 24 сентября

Количество больных коронавирусом в Украине продолжает стремительно расти — в четверг, 24 сентября, зафиксировали 3372 новых случая заражения. Общее количество больных
Нельзя не обратить внимание на то, что на начало текущих суток (24 сентября) в мире зарегистрировано 32 миллионов 90 тысяч случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки было выявлено 314 тыс новых больных. Больше всего в Индии, США и Бразилии. Также более 10 тыс случаев зафиксировали во Франции, Аргентине, Израиле и Испании. За этот же период от осложнений умерли 6323 человека. Активными остаются 7,4 миллиона случаев коронавируса. Смогли победить болезнь 23,6 миллиона человек, умерло — 981 тыс человек. За сутки 23 сентября в Украине диагноз
Недавно власти Украины наконец-то решили успокоить граждан и официально заявила, что после местных выборов в Украине не будет новой вспышки коронавирусной инфекции — такой оптимистичный прогноз озвучили в киевской Госпотребслужбе. Это данные также подтвердил глава ведомства Олег Рубан. По его словам, к возгоранию приводит только длительное общение в организованных коллективах.
"Выборы — это то мероприятие, где вспышки не будет. Потому что к вспышке приводит длительное общение в организованных коллективах, более 15 человек. Во время проведения выборов такого общения нет", — заявил украинскьий чиновник.
23 сентября глава США Дональд Трамп выступил с новым резонансным заявлением — политик признался, что готов первым в США прививаться от коронавируса. Также американький лидер не исключает использования неамериканских вакцины, если она еще не будет готова. Стоит обратить внимание на то, что ближе всего к широкомасштабному использованию вакцина Оксфордского университета, которая уже находится на третьей стадии клинических испытаний. Эту информацию в ходе брифинга 21 сентября подтвердила пресс-секретарь Белого дома
Как сообщал ONLINE.UA, команда японских ученых разработала специальное средство для обуздания коронавируса