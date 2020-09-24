Украина нанесла безжалостный удар по Лукашенко - что происходит

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация белорусского диктатора Александра Лукашенко как якобы президента страны. На это событие мгновенно отреагировала власть ЕС — в Евросоюзе официально заявили, что отныне не признают его полномочий. После этого в столице Беларуси вспыхнули новые протесты, которые разгоняли водометами — нельзя не упомянуть о том, что есть задержанные и пострадавшие. В этот же день член команды украинского лидера Владимира Зеленского и глава МИД Дмитрий Кулеба выступил с отдельным заявлением — он отметил, что украинское государство не считает легитимной "инаугурацию" самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Сам Зеленский признался, что не исключает "сотен тысяч беженцев" из Беларуси в Европу. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт МИД.

"Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация"А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства", — подчеркнул украинский дипломат.

Также глава МИД обратил внимание на то, что не считает такую позицию Украины вмешательством во внутренние дела соседнего государства.

"Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ", — добавил Дмитрий Кулеба.

Нельзя не обратить внимание на то, что власти США и Канады также официально сообщили, что не признают Александра Лукашенко, "инаугурацию" которую 23 сентября провели в Минске, законным президентом Беларуси.

"Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером Беларуси", — отметили в Госдепе США.

Кроме того, там добавили, что ожидают национальный диалог в Беларуси, который будет способствовать свободным президентским выборам.

После этого глава МИД Канады Франсуа Шампань жестко раскритиковал тайную инаугурацию Лукашенко. По его убеждению, самопровозглашенному президенту не хватает легитимности демократически избранного лидера. Канада также призвала к проведению честных выборов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда Владимира Путина удивила новым заявлением о провокации Лукашенко.