Он труп - оппозиция шокировала новым заявлением о Лукашенко

Тайная инаугурация сканадального политика Александра Лукашенко, которая состоялась 23 сентября, шокировала не только все международное сообщество, но и самих белорусов, которые сразу же вышли на новые протесты против произвола официального Минска. С отдельным заявлением также выступила одна из самых ярких представительниц белорусской оппозиции Вероника Цепкало. Она обратила внимание на то, что у Александра Лукшенка нет поддержки внутри страны — и страны Евросоюза не должны принимать белорусских послов после 5 ноября, когда завершатся его президентские полномочия. Кроме того, Цепкало назвала белорусского диктатора политическим трупом, который больше ничего не решает. Свою позицию она озвучила во время визита в Германию, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

"То, что мы увидели сегодня ("инаугурация" 23 сентября — ред.), лишний раз показало, что Лукашенко боится собственного народа и боится массовых протестов. Иначе как объяснить то, что сегодняшняя церемония готовилась тайно и на нее, например, не пригласили послов иностранных государств? Ему явно не терпится занять пост в очередной раз, иначе зачем такая спешка? Все это говорит о том, что Лукашенко — абсолютно нелегитимный президент, который прячется от собственного народа... Это политически мертвый человек, потому что у него нет поддержки внутри страны и нет поддержки на международной арене", — отметила Вероника Цепкало.

По мнению оппозиционера, уход Лукашенко — вопрос времени. По ее словам, белорусский диктатор должен уйти и дать возможность народу провести честные выборы. Она также посоветовала власти Евросоюза не принимать никаких белорусских послов после 5 ноября — окончания срока полномочий Лукашенко.

"Я бы не вступала ни в какие переговоры с Лукашенко, поскольку это нелегитимный президент. Я бы расширилА список санкций. На сегодня в этом списке 31 человек, этого недостаточно. Ведь в фальсификации выборов участвовали гораздо больше людей. Мы также предлагаем включить в этот список членов семей тех лиц, которые были вовлечены в фальсификации", — заявила Вероника Цепкало.

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