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ЕС лишил Лукашенко легитимности - жесткий удар по диктатуре

Мир | Читати новину українською
ЕС лишил Лукашенко легитимности - жесткий удар по диктатуре Олександр Лукашенко (фото — president.gov.by)

Александр Лукашенко накануне поразил мир своей тайной инаугурацией, которую даже не транслировали на телевидении — в нарушение закона. Евросоюз выступил с жестким заявлением о непризнании ни инаугурации, ни президентских выборов 9 августа. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление Евросовета.

По словам высокого представителя содружества Жозепа Борреля, в сентябре уже звучала официальное заявление о непризнании белорусских выборов из-за их фальсификацию.

"Исходя из этого, так называемая "инаугурация" 23 сентября 2020 и новый мандат, на который претендует Александр Лукашенко, лишены всякой демократической легитимности", — обратили внимание в ЕС.

Боррелий отметил споре инаугурации реальной воли белорусов, которые уже полтора месяца выходят на протестные акции. Населения имеет полное право на свободный выбор высшего руководства своей республики.

Европейская сторона официально призывает Минск к проведению нового голосования — на этот раз свободного, с присутствием журналистов и международных наблюдателей.

"ЕС по-прежнему убежден в том, что инклюзивный национальный диалог и положительный ответ на требования белорусского народа о новых демократические выборы — это единственный путь вперед в поиске выхода из серьезного политического кризиса в Беларуси с уважением к пожеланиям белорусского народа. В свете нынешней ситуации ЕС пересматривает свои отношения с Беларусью", — заявили в Евросовете.

Как сообщал ONLINE.UA, с отдельным заявлением также выступила одна из самых ярких представительниц белорусской оппозиции Вероника Цепкало. Она обратила внимание на то, что у Александра Лукашенко нет поддержки внутри страны — и страны Евросоюза не должны принимать белорусских послов после 5 ноября, когда завершатся его президентские полномочия.

Источник: ONLINE.UA
Теги: инаугурация, Евросоюз, полмтика, выборы, Александр Лукашенко
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Обновлено:10:11, 24.09.2020

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