Это недопустимо - Зеленский неожиданно бросил вызов международному сообществу

Недавно украински лидер Владимир Зеленский пригласил друзей и партнеров нашей страны к участию в создании международной Крымской платформы по деоккупации полуострова, а также попросил поддержать обновленную резолюцию по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму. Однако, кроме этого, глава государства неожиданно для всех раскритиковал членов ООН. Украинский президент обратил внимание на то, что механизмы Совета Безопасности ООН требуют совершенствования, чтобы ее члены (Россия) не злоупотребляли правом вето, одновременно нарушая суверенитет нашей страны. С таким громким заявлением украинский лидер выступил во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОП.

"Уверен, что в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, а с ней — и авторитета международного права, важную роль должна играть именно ООН. Для этого следует совершенствовать имеющиеся механизмы. Недопустимо, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совета Безопасности ООН. Это окончательно доказывает — механизмы образца 1945 сегодня работают не до конца", — подчеркнул Владимир Зеленский.

По убеждению главы государства, в противном случае роль Совбеза может обесцениться. Кроме того, он обратил внимание на то, что официальный Киев будет принимать активное участие в процессе реформирования Совета Безопасности.

"Этот орган должен стать более представительным, сбалансированным, прозрачным и эффективным. В интересах ООН иметь действенный инструмент, если кто-то злоупотребляет правом вето и статусом постоянного члена", — добавил украинский лидер.

Нельзя не упомянуть о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель также безжалостно критиковала ООН. По мнению лидера Германии, именно сейчас ООН часто оказывается в тупике при решении вопросов безопасности (например, по "ситуации в Ливии и трагедии в Сирии"). Как уже упоминалось ранее, в ООН также были претензии и относительно реакции на пандемию коронавируса.

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