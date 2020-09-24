В МОЗ шокировали трагическими новостями о коронавирусе в Украине - что случилось

Министерство здравоохранения поделился неутешительными новостями об эпидемии коронавируса COVID-19 в Украине. Накануне от поражения инфекцией умер ребенок — этот случай стал вторым для государства от начала вспышки. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг министра Максима Степанова.

По его словам, в Украине эпидемическая ситуация продолжает обостряться.

"За прошедшие сутки в Украине заболели 3 тыс. 372 человека, из них 242 ребенка и 172 медицинских работников. Были госпитализированы 685 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 52 летальных случая, среди которых один ребенок. Это второй смертельный случай ребенка за все время пандемии", — пояснил Степанов.

Он отметил, количество людей, выздоровели, по итогам предыдущих суток составляет 1 788. Общий показатель людей достиг уже 83 458.

Из указанного количества больных 12 400 несовершеннолетних детей, а также 14 337 рабочих медицинских учреждений.

Количество смертельных случаев с начала весны состоянию на 24 сентября достигло уже 3757.

Напомним, по всей Украине с середины марта действующий строгий карантин, с лета его перевели в так называемый адаптивный режим. Он предусматривает отнесение различных регионов в одной из четырех зон, которые отличаются по жесткости ограничений. Таким образом правительству не нужно вводить единый режим на всю страну, это позволяет реагировать локально в соответствии с местными показателей.