Я готов - Зеленский впервые решился ответить на угрозы Евросоюза

23 сентября глава государства Владимир Зеленский провел экстренную встречу с послами стран Большой семерки и Европейского Союза, аккредитованными в Украине. Украинский лидер подробно обсудил с международными партнерами официального Киева антикоррупционные органы, а также недавние угрозы, которые звучали от власти ЕС после скандала с избранием нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Отмечается, что Владимир Зеленский рассказал всем участникам встречи о состоянии и перспективах реализации ключевых реформ, ситуации вокруг антикоррупционных органов, НБУ, о подготовке к проведению местных выборов. Кроме того, президент Украины назвал важной независимость антикоррупционных органов. По словам Зеленского, его позиция — все процедуры отбора членов конкурсных комиссий и конкурсы на должности руководителей антикоррупционных органов, в частности таких как САП и НАБУ, должны проходить согласно установленной законом процедуре, прозрачно и под общественным контролем. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОП.

"Как гарант Конституции готов всячески защищать и обеспечивать независимость и прозрачность работы САП, НАБУ, ВАКС. В то же время требовать обеспечения права украинских граждан видеть действенную работу этих органов... Поддержка ваших государств и ЕС для Украины является ключевой. Поэтому хочу постоянно поддерживать этот диалог, чтобы услышать вас и поделиться своим видением политической жизни и стратегии дальнейших преобразований в стране", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Что касается экономических перспектив страны украинский лидер подчеркнул, что делает все возможное, чтобы заложить основу для устойчивого динамичного развития нашей страны, создания рабочих мест, модернизации инфраструктуры, восстановления промышленно-производственной базы, привлечения инвестиций.

"Сейчас усилия правительства и Верховной Рады направленные на поддержку экономики в период кризиса, привлечения инвестиций и модернизации тех отраслей промышленности, в которых Украина сохраняет потенциал. Мы заинтересованы в иностранных инвестициях и работаем над созданием комфортных условий для работы инвесторов", — добавил Зеленский.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинцам сделали новое предупреждение после действия команды Зеленского.