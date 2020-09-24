Это угроза - Кривбассжелезрудком зовет шахтеров на срочные переговоры

Немалое количество работников ОАО "Кривбассжелезрудком" все еще остаются под землей, поскольку попытки достичь компромисса путем переговоров были отвергнуты, руководство предприятия начало подготовку к длительному простою, и готово продолжить переговоры с протестующими только в том случае, когда все они поднимутся на поверхность. Пресс-служба предприятия начала утверждать, что с самого начала акции протеста, объявленной некоторыми горняками, руководство делало все возможное для решения ситуации, несмотря на то, что "требования шахтеров были заведомо невыполнимыми", передает ONLINE.UA.

"С целью снятия напряженности и недопущения нарушений трудовых прав коллектива предприятия администрация ОАО "Кривбассжелезрудком" проводила неоднократные переговоры с представителями бастующих, предлагала различные варианты повышения заработной платы, подготовила и даже подписала Меморандум о взаимопонимании и выполнения встречных требований между администрацией и работниками, направленных на устранение причин и последствий, которые могут возникнуть в связи с пребыванием шахтеров под землей после окончания рабочей смены", — сообщает пресс-служба.

Кроме того, отмечается, что руководство предприятия с 1 сентября повысило размеры тарифных ставок и окладов на 10-25% в зависимости от профессий. Также был дополнен список профессий работников, которым повышаются тарифные ставки и должностные оклады на 25%.

"Несмотря на все принятые руководством предприятия меры, часть работников ОАО "Кривбассжелезрудком" все еще остается под землей. Администрация комбината инициировала переговоры с работниками, которые остаются в шахтах, но они отказываются подняться на поверхность для проведения переговоров. Дальнейшее пребывание под землей несет потенциальную угрозу для здоровья и жизни шахтеров, в результате чего администрация ОАО "Кривбассжелезрудком" вынуждена объявить о начале процедуры остановки всех структурных подразделений предприятия и вывода всех коллективов в простой", — отмечается в сообщении предприятия.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно Денис Шмыгаль оперативно отреагировал на обострение ситуации с протестом шахтеров.