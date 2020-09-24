Луческу настаивал - в Динамо поразили словами о победе над Гентом

Киевское "Динамо" накануне преодолело бельгийский "Гент" в первом парном матче плей-офф Лиги чемпионов. Главный тренер киевлян Мирча Луческу поделился впечатлениями от победы со счетом 2:1 и заметил — расслабляться нельзя. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт клуба.

По словам румынского эксперта, он надеялся даже на больший счет в пользу украинцев, однако он все равно доволен итогами.

"Второй тайм дался нам лучше. Впереди у нас еще игра-ответ, и мы уже начинать готовиться к ней... Мы начали очень хорошо, забили быстрый мяч, и я надеялся, что нам удастся забить и второй, и третий гл. Но, к сожалению, мы потеряли нити игры, и соперники, поймав кураж, создали давление на наших защитников и заработали стандарт, с которого и отыгрались в первом тайме", — пояснил Луческу.

Также победу прокомментировал капитан "Динамо" Сергей Сидорчук, по его словам, даже скользкий за дождя газон не повлиял на качество игры или количество нарушений. Жесткость игроков он объяснил борьбой за престижный европейский турнир.

"Мы хотели забить третий гол, и игра давалась с самого начала, и главный тренер настаивал на том, чтобы мы не останавливались и попытались забить еще. Но не получилось. Надеемся, что это удастся сделать в Киеве", — отметил Сидорчук.

Напомним, матч состоялся на бельгийском поле, киевлян ждет в будущем второй поединок, которые пройдет в украинской столице. Он предусмотрен на 29 сентября.

На квалификационном этапе "Динамо" одолело голландский "АЗ" со счетом 2:0.

Как сообщал ONLINE.UA, румынский тренер Мирча Луческу отметился лишь несколькими матчами с киевлянами "Динамо", однако уже повлиял на поведение футболистов. Президент клуба Игорь Суркис утверждает, что "переходный" период для нового тренера не закончился.