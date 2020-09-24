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Уже подписали соглашение - у Зеленского сообщили о триумфальной победе Украины

Политика | Читати новину українською
Уже подписали соглашение - у Зеленского сообщили о триумфальной победе Украины Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

24 сентября украинская власть порадовала граждан еще одной замечательной и долгожданной новостью — официально стало известно, что Украина и Словакия подписали соглашение, которое позволит восстановить функционирование международного аэропорта "Ужгород". Эту информацию уже подтвердил глава Министерства иностранных спал Дмитрий Кулеба. По его словам, это были сложные переговоры, но сейчас официальный Киев очень рад, что они завершились положительно для всех украинцев. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на заявление украинского дипломата в социальных сетях.

"Это были непростые переговоры, но я рад, что они завершились положительно. Подписано соглашение, благодаря которому международный аэропорт "Ужгород" сможет восстановить функционирование. Я благодарен словацкой стороне за конструктивный подход и хорошее дело для наших стран и развития Закарпатья", — рассказал глава МИД Украины в Twitter.

Уже подписали соглашение - у Зеленского сообщили о триумфальной победе Украины (1)

Стоит обратить внимание на то, что подписание соглашения состоялось в рамках визита в Словакию укранского лидера Владимира Зеленского.

Как уже упоминалось ранее, взлетная полоса ужгородского аэропорта заканчивается на границе со Словакией: самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии. Нетрудно догадаться, что для полноценной работы аэропорта "Ужгород" было необходимо межправительственное соглашение между Украиной и Словацкой Республикой, которая должна определить условия использования определенной части воздушного пространства Словакии. 

Как сообщал ранее ONLINE.UA, известный инвестор и общественный деятель из Казахстана Маргулан Сейсембай 21 сентября официально сообщил о том, что встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также признался, о чем ему удалось довмовитися с главой государства.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, Словакия, аэропорт "Ужгород", розблокировка, договір, переговоры, Дмитро Кулеба, МИД
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