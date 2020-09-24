Лукашенко решился на шокирующее признание после инаугурации - в чем дело

Белорусский частично признан президент Александр Лукашенко ответил на все обвинения соседей по поводу так называемой инаугурации накануне. Он отметил, что Минск не должен был никого информировать о подготовке такого мероприятия. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, это внутреннее дело республики.

"Ну, по-моему, по законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: то тайна, то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тысяч людей вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно", — утверждает Лукашенко.

Впрочем, о секретности инаугурации повод говорить все же есть, поскольку о церемонии власти объявили постфактум — после того, как диктатор принял присягу. Более того, другие страны упрекнули режима за сокрытие западу от собственных граждан, а вот Лукашенко почему-то все комментирует с другой стороны.

"Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли. Даже за вчерашний инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинском, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие", — добавил Лукашенко.

По законодательству Беларуси, церемонию должно транслировать телевидение, однако подобных прямых включений не было — даже в новостных блоках именно ведущие цитировали текст присяги президента.

Как сообщал ONLINE.UA, Александр Лукашенко накануне поразил мир своей тайной инаугурацией, которую даже не транслировали на телевидении — в нарушение закона. Евросоюз выступил с жестким заявлением о непризнании ни инаугурации, ни президентских выборов 9 августа.