Помогает России - между США и Украиной разгорелся новый скандал

Американские сенаторы, которые расследовали вероятный конфликт интересов при работе сына Джо Байдена в Украине, выступили с официальным заявлением. Они первыми обратили внимание на то, что работа Хантера Байдена в правлении компании Burisma серьезно навредила антикоррупционной политике властей США в Украине. Это отмечается в выводах отчета, который опубликовали республиканцы Рон Джонсон, глава комитета по нацбезопасности и правительственных дел, и Чак Грессли, председатель финансового комитета Сената, передает ONLINE.UA.

"Роль Хантера Байдена в правлении Burisma имела негативное влияние на усилия карьерных чиновников, которые продвигали антикоррупционные меры в Украине... К сожалению, должностным лицам США не осталось другого выбора, кроме как терпеть "странность" продвижения антикоррупционной повестки дня в Украине, тогда как сын вице-президента (Джо Байдена) был членом правления украинской компании с коррумпированным владельцем", — говорится в отчете американских сенаторов.

Как уже упоминалось ранее, 5 лет назад Джордж Кент, бывший заместитель миссии в посольстве США в Украине, говорил об этом представителям офиса Байдена-старшего.

"Присутствие Хантера Байдена в правлении Burisma выглядит странно для всех должностных лиц США, которые продвигают антикоррупционную повестку дня в Украине", — заявил тогда он.

В том же году Амос Хохштейн, работавший тогда в Государственном департаменте, также поднял вопрос с обеими Байденами по поводу того, что должность Хантера Байдена помогает российской дезинформации и ставит под угрозу политику США в Украине. Кроме того, стоит отметить, что американские сенаторы по итогам своего расследования утверждают, что Хантер Байден в период работы в Burisma осуществлял сомнительные транзакции на миллионы долларов.

Нельзя не упомянуть о том, что недавно главный соперник американского лидера Дональда Трампа и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден дал украинцам новое громкое обещание — политик заявил, что предоставит Украине летальную оружие.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно Министерство финансов Штатов ввело мощные санкции против украинского депутата Андрея Деркача.