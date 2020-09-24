Не идет на шантаж - Зеленский поразил заявлением о переговорах с Путиным

Дата новых переговоров по Донбасса на уровне "нормандской четверки" не согласована даже на прежнем уровне, утверждает президент Владимир Зеленский. Государственный лидер лишь отметил, что украинская сторона не будет поддаваться на откровенный шантаж. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг в четверг, 24 сентября.

По его словам, неизвестна даже ориентировочная дата встречи советников лидеров.

"Украина не идет на шантаж — и это видят все, и Европа, и Россия. Но мы находим сегодня баланс для заседаний Трехсторонней контактной группы в Минске — баланс взвешенный и в политике, и в заседаниях ТКГ, и в диалоге с Российской Федерацией — суб объектом минского процесса. Он хрупкий и нестабильный, но мы делаем все, чтобы этот диалог был, чтобы был результат", — пояснил Зеленский.

Он напомнил о действии нового режима прекращения огня, который остается на Донбассе с 27 июля несмотря на сложности, а также подготовку нового обмена пленными.

"Я не знаю, когда будка эта встреча. У меня есть информация, что она готовится — в ближайшее время. Я не знаю, когда будет встреча лидеров, поэтому врать не буду, — но я знаю, что после результативной встречи советников следующей предстоит встреча лидеров", — добавил президент.

Последний раз государственные лидеры "нормандского формата" собирались в декабре прошлого года. После этого на встрече отправлялись исключительно их советники, такие переговоры состоялись, например, в сентябре.

Как сообщал ONLINE.UA, 23 сентября глава государства Владимир Зеленский провел экстренную встречу с послами стран Большой семерки и Европейского Союза, аккредитованными в Украине. Украинский лидер подробно обсудил с международными партнерами официального Киева антикоррупционные органы, а также недавние угрозы, которые звучали от Брюсселя.