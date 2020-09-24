Лукашенко уже не будет - у Зеленского окончательно лопнуло терпение из-за действий властей Беларуси

24 сентября украинский лидер Владимир Зеленский решил сделать последнее предупреждение белорусскому диктатору Александру Лукашенко и всей его команде после тайной инаугурации, которая состоялась 23 сентября. По убеждению президента Украины, без начала диалога с протестующими действующей власти "скоро не будет". По словам Владимира Зеленского, можно "долго говорить о братском дружественном народе и исторической дружбе", однако украинский опыт Майдана показал, как могут измениться протесты, если власть отвечает на них насилием. Свою позицию украинский лидер озвучил во время визита в Словакию. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОП.

"Мы помним как хоронили украинцев, убитых на Майдане, как горели здания. То что мы сегодня видим — если власть не остановит действия правоохранителей, направленные против своего народа — они получат очень мощный ответ от народа. Если власть не найдет возможность диалога с своими людьми — этой власти, Лукашенко, не будет. И здесь Украина всегда будет поддерживать наших партнеров. Здесь мы единомышленники со всеми странами Европы", — подчеркнул украинский лидер.

Нельзя также не упомянуть о том, что ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба официально сообщил, что тайная "инаугурация" Александра Лукашенко не означает его признание легитимным президентом.

Как уже упоминалось ранее, 23 сентября белорусский диктатор Александр Лукашенко тайно устроил церемонию инаугурации. После этого белорусская оппозиция призвала к бессрочной акции протеста против Лукашенко. В этот же день в Беларуси начались массовые акции протеста. Работники ОМОНа снова жестко разгоняли людей, в Минске применили водометы и перечный газ. Правозащитники заявляют о минимум 259 задержанных. Что важно понимать, о непризнании Лукашенко легитимным президентом заявили ряд стран ЕС и Евросоюз в целом, США и Канада.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что белорусская оппозиция призвала страны Евросоюза не принимать послов Александра Лукашенко после 5 ноября, когда завершатся его президентские полномочия.