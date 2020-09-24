Неожиданно умер член команды Путина - уже известна причина

В России в результате осложнений, спровоцированных коронавирусной инфекцией, умер член команды главы Кремля Владимира Путина и депутат от Коммунистической партии в Госдуме Ваха Агаев. Стоит обратить внимание на то, что он был заместителем председателя комитета по вопросам рынка. Российские журналисты говорят, что Агаев — первый депутат Думы, который умер от коронавируса. Эти данные подтвердил заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. По его словам, Агаев ушел из жизни в среду, 23 сентября. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на российские СМИ.
"Пришла тяжелая весть. Ваха Агаев, наш депутат, умер. В последнее время он лечился от коронавируса. Это настоящая трагедия, поскольку человеком он был замечательным", — заявил Юрий Афонин.
Другой коллега Агаева Сергей Гаврилов в комментарии "РИА Новости" сообщил, что перед смертью депутат был в коме.
Стоит обратить внимание на то, что Агаеву было 67 лет. Он был депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов. Последний раз он прошел в нижнюю палату российского парламента по партийному списку КПРФ в едином федеральном округе. Недавно также глава Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что
Нельзя не обратить внимание на то, по состоянию на 24 сентября всего в России на
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