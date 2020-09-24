Неожиданно умер член команды Путина - уже известна причина

В России в результате осложнений, спровоцированных коронавирусной инфекцией, умер член команды главы Кремля Владимира Путина и депутат от Коммунистической партии в Госдуме Ваха Агаев. Стоит обратить внимание на то, что он был заместителем председателя комитета по вопросам рынка. Российские журналисты говорят, что Агаев — первый депутат Думы, который умер от коронавируса. Эти данные подтвердил заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. По его словам, Агаев ушел из жизни в среду, 23 сентября. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на российские СМИ.

"Пришла тяжелая весть. Ваха Агаев, наш депутат, умер. В последнее время он лечился от коронавируса. Это настоящая трагедия, поскольку человеком он был замечательным", — заявил Юрий Афонин.

Другой коллега Агаева Сергей Гаврилов в комментарии "РИА Новости" сообщил, что перед смертью депутат был в коме.

Стоит обратить внимание на то, что Агаеву было 67 лет. Он был депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов. Последний раз он прошел в нижнюю палату российского парламента по партийному списку КПРФ в едином федеральном округе. Недавно также глава Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что COVID-19 переболели более 50 депутатов. Всего в Думе — 450 человек. Он также отметил, что сейчас в больницах находятся 13 парламентариев, хотя еще недавно было 10. Трех депутатов с диагнозом кронавирусная инфекция госпитализировали в течение последних суток.

Нельзя не обратить внимание на то, по состоянию на 24 сентября всего в России на COVID-19 заболела 1 млн 122 тыс человек (плюс 6431 новый случай). Умерли за последние сутки 150 человек (накануне 160), и общее число жертв уже достигает 20 тыс человек. Зато выздороветь удалось 5 тысячам 750 пациентам (накануне 5976) — таким образом, число тех, кто выздоровел за все время, составляет 923 тыс человек.