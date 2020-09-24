Это и есть вторая волна - Зеленский шокировал срочным предупреждением

В Украине уже началась так называемая вторая волна эпидемии коронавируса
По его словам, плохие эпидемические представляют чрезвычайную угрозу всей стране.
"Растет число заболевших, поэтому у нас действительно сегодня запрещен въезд иностранным гражданам. Я думаю, что это правильное решение. У нас такое решение было, когда у нас начиналась первая волна — мы смогли ее остановить", — заявил Зеленский.
Он пояснил, на 40 миллионов украинцев тогда было около 300 больных.
"Сегодня мы имеем 3 тысячи заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна в Украине. Мы не можем рисковать как Украинский, так и гражданами из других стран, прибывающих в Украину", — добавил президент.
Зеленский обратил внимание, границы для иностранцев украинское правительство откроет исключительно при условии стабилизации ситуации с эпидемией.
В Украине уже несколько недель ежедневный рост количества больных удерживается на уровне около 3 тысяч. Общий показатель вырос до 188 106 случаев состоянию на утро в четверг, 24 сентября.
Сейчас президент Украины осуществляет длительный визит в Словакию, во время которого он уже встретился с иностранной коллегой Зузаны Чапутовою.
Как сообщал ONLINE.UA, Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию с распространением инфекции. В интервью словацкому экономическому изданию Hospodárske он назвал причину, по которой в стране возник новый всплеск