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Это и есть вторая волна - Зеленский шокировал срочным предупреждением

Украина | Читати новину українською
Это и есть вторая волна - Зеленский шокировал срочным предупреждением Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

В Украине уже началась так называемая вторая волна эпидемии коронавируса COVID-19, предупредил президент Владимир Зеленский. Он объяснил свое заявление сегодняшними показателями, которые демонстрируют чрезвычайно высокую заболеваемостью. Об этом сообщает ONLINE.UA, ссылаясь на пресс-конференцию лидера в словацкой Братиславе.

По его словам, плохие эпидемические представляют чрезвычайную угрозу всей стране.

"Растет число заболевших, поэтому у нас действительно сегодня запрещен въезд иностранным гражданам. Я думаю, что это правильное решение. У нас такое решение было, когда у нас начиналась первая волна — мы смогли ее остановить", — заявил Зеленский.

Он пояснил, на 40 миллионов украинцев тогда было около 300 больных.

"Сегодня мы имеем 3 тысячи заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна в Украине. Мы не можем рисковать как Украинский, так и гражданами из других стран, прибывающих в Украину", — добавил президент.

Зеленский обратил внимание, границы для иностранцев украинское правительство откроет исключительно при условии стабилизации ситуации с эпидемией.

В Украине уже несколько недель ежедневный рост количества больных удерживается на уровне около 3 тысяч. Общий показатель вырос до 188 106 случаев состоянию на утро в четверг, 24 сентября.

Сейчас президент Украины осуществляет длительный визит в Словакию, во время которого он уже встретился с иностранной коллегой Зузаны Чапутовою.

Как сообщал ONLINE.UA, Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию с распространением инфекции. В интервью словацкому экономическому изданию Hospodárske он назвал причину, по которой в стране возник новый всплеск COVID-19. Президент утверждает, что ситуация под контролем и адаптивный карантин, введенный в стране, позволяет гибко реагировать на угрозу в любом регионе.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Зеленский, полмтика, Украина, коронавірус, карантин, эпидемия
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Обновлено:15:11, 24.09.2020

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