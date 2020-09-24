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МОЗ готовится изменить тесты на коронавирус — что следует знать

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МОЗ готовится изменить тесты на коронавирус — что следует знать Тест (фото — pixabay.com)

Министерство здравоохранения готовит очень важные изменения в борьбе против эпидемии коронавируса COVID-19. Вскоре украинское правительство изменит тип тестирования при пересечении авиакордонив. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление главного санитарного врача Виктора Ляшко в телеэфире.

По его словам, всем делать экспресс-тесты на выявление антигенов. Сейчас пассажиры проходят ПЦР-тестирования.

"Сейчас при пересечении границ делают тест на полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест), я думаю, что в ближайшее время эта динамика изменится и всем будут делать экспресс-тесты на антигены, поскольку они только выходят на рынок", — отметил Ляшко.

С технической стороны для пассажира упомянутый тест не отличается от ПЦР-анализа. Медицинский специалист берет образец с носогорла.

Антигенами называют чужеродные для человеческого организма бактерии, наша иммунная система реагирует на них как на угрозу.

По состоянию на утро в четверг, 24 сентября, в Украине установили уже 188 106 диагнозов коронавируса COVID-19, за предыдущие сутки показатель увеличился на 3372.

В МОЗ заявили, количество людей, выздоровели, по итогам предыдущих суток составляет 1 788. Общий показатель людей достиг уже 83 458. Из указанного количества больных 12 400 несовершеннолетних детей, а также 14 337 рабочих медицинских учреждений.

Между тем по всей стране действует с середины марта карантин, ограничения стали адаптивными — каждый отдельный регион может попасть в одну из четырех зон с распространением инфекции.

Как сообщал ONLINE.UA, в Украине уже началась так называемая вторая волна эпидемии коронавируса COVID-19, предупредил президент Владимир Зеленский. Он объяснил свое заявление сегодняшними показателями, которые демонстрируют чрезвычайно высокую заболеваемостью.

Источник: ONLINE.UA
Теги: карантин, Украина, тестирование, Минздрав, медицина, коронавірус
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Подтвержденные 188106 +3372
Выздоровели 83458 +1788
Летальные 3757 +52

Данные МОЗ Украины
Обновлено:15:11, 24.09.2020

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