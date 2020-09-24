Министерство здравоохранения готовит очень важные изменения в борьбе против эпидемии коронавируса COVID-19 . Вскоре украинское правительство изменит тип тестирования при пересечении авиакордонив. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление главного санитарного врача Виктора Ляшко в телеэфире.

По его словам, всем делать экспресс-тесты на выявление антигенов. Сейчас пассажиры проходят ПЦР-тестирования.

"Сейчас при пересечении границ делают тест на полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест), я думаю, что в ближайшее время эта динамика изменится и всем будут делать экспресс-тесты на антигены, поскольку они только выходят на рынок", — отметил Ляшко.

С технической стороны для пассажира упомянутый тест не отличается от ПЦР-анализа. Медицинский специалист берет образец с носогорла.

Антигенами называют чужеродные для человеческого организма бактерии, наша иммунная система реагирует на них как на угрозу.

По состоянию на утро в четверг, 24 сентября, в Украине установили уже 188 106 диагнозов коронавируса COVID-19 , за предыдущие сутки показатель увеличился на 3372.

В МОЗ заявили, количество людей, выздоровели, по итогам предыдущих суток составляет 1 788. Общий показатель людей достиг уже 83 458. Из указанного количества больных 12 400 несовершеннолетних детей, а также 14 337 рабочих медицинских учреждений.

Между тем по всей стране действует с середины марта карантин, ограничения стали адаптивными — каждый отдельный регион может попасть в одну из четырех зон с распространением инфекции.