Уже скоро - ЕС наконец-то нашел способ обыграть Путина и отомстить за Украину

Санкционная война властей Европейского Союза и команды главы Кремля Владимира Путина набирает обороты. 24 сентября официально стало известно, что члены ЕС уже скоро одобрят введение санкций против лиц и компаний, причастных к строительству Керченского моста. Стоит обратить внимание на то, что это решение раньше постоянно блокировалось Кипром. Нельзя также не упомянуть о том, что еще в 2018 году Евросоюз официально ввел санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста. Эту информацию подтвердил в социальных сетях известный журналист Рикард Джозвяк.
"Санкции ЕС в отношении Беларуси все еще заблокированы, но, по крайней мере, есть определенный прогресс, поскольку санкции в отношении лиц, ответственных за строительство Керченского моста, и тех, кто несет ответственность за кибератаки на Бундестаг в 2015 году, будут одобрены в ближайшие недели", — подчеркнул журналист.
Нельзя также не упомянуть о том, что 23 сентября команда российского главы Владимира Путина неожиданно для всех приняла решение о расширении списка представителей ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ. Также в Министерстве иностранных дел России традиционно пожаловались, что члены Европейского Союза игнорируют их предложения вести предметный диалог на основе фактов и по-прежнему выбирают язык санкций.
"В ответ на действия Европейского Союза российской стороной принято решение о расширении списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза", — заявили 23 сентября российские дипломаты.
"В случае продолжения Евросоюзом конфронтационной линии оставляем за собой право на применение соответствующих мер", — добавили в МИД РФ.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Владимир Зеленский впервые публично ответил на угрозы властей ЕС.