Уже скоро - ЕС наконец-то нашел способ обыграть Путина и отомстить за Украину

Санкционная война властей Европейского Союза и команды главы Кремля Владимира Путина набирает обороты. 24 сентября официально стало известно, что члены ЕС уже скоро одобрят введение санкций против лиц и компаний, причастных к строительству Керченского моста. Стоит обратить внимание на то, что это решение раньше постоянно блокировалось Кипром. Нельзя также не упомянуть о том, что еще в 2018 году Евросоюз официально ввел санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста. Эту информацию подтвердил в социальных сетях известный журналист Рикард Джозвяк.

"Санкции ЕС в отношении Беларуси все еще заблокированы, но, по крайней мере, есть определенный прогресс, поскольку санкции в отношении лиц, ответственных за строительство Керченского моста, и тех, кто несет ответственность за кибератаки на Бундестаг в 2015 году, будут одобрены в ближайшие недели", — подчеркнул журналист.

Нельзя также не упомянуть о том, что 23 сентября команда российского главы Владимира Путина неожиданно для всех приняла решение о расширении списка представителей ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ. Также в Министерстве иностранных дел России традиционно пожаловались, что члены Европейского Союза игнорируют их предложения вести предметный диалог на основе фактов и по-прежнему выбирают язык санкций.

"В ответ на действия Европейского Союза российской стороной принято решение о расширении списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза", — заявили 23 сентября российские дипломаты.

Также официальная Москва предупредила, что оставляет за собой право на принятие дальнейших мер, если власти ЕС пойдут по пути наращивания санкционного давления.

"В случае продолжения Евросоюзом конфронтационной линии оставляем за собой право на применение соответствующих мер", — добавили в МИД РФ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Владимир Зеленский впервые публично ответил на угрозы властей ЕС.