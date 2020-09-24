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Серьезные риски – Зеленский предупредил ЕС о планах Путина

Политика | Читати новину українською
Серьезные риски – Зеленский предупредил ЕС о планах Путина Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

Украинский президент Владимир Зеленский во время посещения Словакии затронул вопрос российского газопровода "Северный поток-2". Во время переговоров на высшем уровне оказалось, что Киев и Братислава по совместному углу видят строительство этого проекта. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента.

В четверг, 24 сентября, Зеленский встретился со своей словацкой коллегой Зузаны Чапутовою. По итогам переговоров они выступили на совместной пресс конференции.

"Приятно, что у нас общее видение энергетической безопасности Европы и согласие в том, что такие проекты, как "Северный поток — 2", несут серьезные будущие риски для ЕС и его единства", — добавил украинский государственный лидер.

Также Зеленский обратил внимание на ключевую роль Словакии в реверсном поставкам газа в Украину, Киев это очень ценит.

Напомним, "Северный поток — 2" строится в Балтийском море в течение нескольких лет. Главным его лоббистом в Евросоюзе выступает Германия и еще несколько стран, другие государства-соседи или даже Соединенные Штаты призывают прекратить строительство, поскольку российский газ закрепит зависимость региона от этого ресурса.

В 2019 году произошло два неприятных для Москвы инциденты — затянулся рассмотрение разрешения на строительство последнего звена "Потока" у Дании, а позднее США пригрозила санкциями иностранным компаниям, причастным к реализации.

Это фактически заморозило проект. По состоянию на сентябрь немецкое правительство сам получил новые сомнения по соглашению из-за отравления в России известного оппозиционного политика Алексея Навального.

Как сообщал ONLINE.UA, власти Германии пока окончательно не решила дальнейшую судьбу российского газопровода "Северный поток-2", который оказался под угрозой блокировки. Впрочем, из-за жесткой позиции США ассоциация международных страховщиков судовладельцев отказалась предоставлять страховку для судов, пущенных в действие в строительстве трубопровода.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Зеленский, полмтика, Украина, Евросоюз, Кремль, Северный поток-2, Владимир Путин
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