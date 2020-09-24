Чего дальше ждать от гривни - в НБУ озвучили неожиданный прогноз

Немало украинских граждан обратили внимание на то, что в течение последних 4 лет Национальный банк проводил политику плавающего курса на валютном рынке. Всегда можно было отслеживать определенную сезонность: в отдельные периоды гривня усиливается, а в некоторые — ослабляется. Член совета НБУ Василий Фурман прогнозирует, что с большой вероятностью гривня в течение короткого промежутка времени до конца 2020 года будет усиливаться. Также недавно глава Нацбанка Кирилл Шевченко официально сообщил, что в сентябре спрос на валюту вырос со стороны импортеров. По его словам, это спровоцировало некоторое ослабление украинской валюты. Василий Фурман согласился со словами руководителя Нацбанка. И подтвердил, что впоследствии гривня будет усиливаться. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

Фурман также подтвердил, что НБУ проводит политику плавающего валютного курса. То есть, курс определяется рынком, и НБУ не сдерживает рыночные колебания. Однако регулятор сглаживает, когда колебания являются сильными в ту или иную сторону. Кроме того, член совета НБУ обратил внимание на то, что когда в этом году доллара было много на рынке, Нацбанк выкупил для пополнения золотовалютных резервов около 4,5 млрд долларов.

"Но когда была ситуация наоборот, когда доллара было недостаточно на рынке, то Нацбанк продавал. Тогда было продано больше, чем 3 миллиарда долларов для сглаживания этих курсовых колебаний", — подчеркнул Василий Фурман.

Что важно понимать, с начала 2020 года регулятор выкупил более 1,2 млрд долларов с рынка для пополнения золотовалютных резервов. Согласно стратегии валютных интервенций, Нацбанк и в дальнейшем будет проводить такую политику.

Нельзя не обратить внимание на то, что недавно эксперты из инвестиционного банка Morgan Stanley призвали украинцев посмотреть правде в глаза — аналитики считают, что получение Украиной до конца 2020 года транша МВФ в размере 0,7 млрд долларов выглядит сомнительным с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом. По словам специалистов, этого может вообще не произойти.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, Владимир Зеленский озвучил новое обещание украинцам относительно экономического восстановления.