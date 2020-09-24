Возвращение Майка Тайсона - чемпион поразил планами о новом бое

Легендарный боксер-чемпион Майк Тайсон весной, в разгар пандемии коронавируса, объявил о возвращении на ринг ради нескольких боев. Сейчас он назвал имя нового потенциального соперника, с которым хотел бы драться. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на TMZ.

По словам 54-летнего бойца, он очень хочет выйти на ринг в благотворительном поединке против Джошуа.

"Эта идея меня заинтересовала. Если нам удастся собрать значительную сумму и направить й на благотворительность, так и быть, давайте проведем этот бой. Это будет великолепно", — заявил Тайсон.

Следует напомнить, американский боксер планирует проводить исключительно выставочные бои, их правила пока еще не уточнены — неизвестна даже количество вероятных раундов.

На 28 ноября запланирован бой Тайсона с другим бывшим чемпионом из США — Роем Джонсом-младшим.

"Железный Майк" за свою профессиональную карьеру провел 58 боев, победил в 50 (из которых 44 нокаутом) и потерпел 6 поражений. Он носил титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, владел поясами Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

Тайсона признали в начале карьеры самым молодым чемпионом мира по тяжелой веса, он получил достижения в 20 лет 144 день и до настоящего не отдал его никому.

Последний раз легендарный чемпион выходил на профессиональный ринг в 2005 году, технический нокаут подтолкнул его к решению завершить карьеру.

Как сообщал ONLINE.UA, Рой Джонс может отказаться от выхода на ринг против легендарного Майка Тайсона, который планирует кратковременное возвращение ради выставочных боев. Спортсмен лично назвал причины вероятного решения, прежде всего он не может полностью отдать себя бокса.