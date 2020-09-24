Это делают люди Зеленского - эксперт сделал украинцам важное предупреждение

Эксперт в области экономики и инвестиционный банкир Сергей Фурса обратил внимание украинцев на то, что на курс гривни может влиять увеличение активности импортеров, однако в целом его толкает психологический фактор. По его убеждению, это происходит под давлением проблем, которые есть у нашей страны в сотрудничестве с западными партнерами. По словам анаилтика, в первую очередь, именно замораживание сотрудничества с МВФ создает негативные ожидания, которые толкают курс только в одном направлении. Сергей Фурса убежден, что именно неправильные действия команды украинского лидера Владимира Зеленского генерируют новые проблемы для официального Киева и всех украинцев. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "24 канал".

Эксперт отметил, что главе НБУ Кириллу Шевченко пришлось все объяснять, так как участники рынка увидели, что Национальный банк способствовал процессу занижению курса. Сейчас регулятор уверяет, что это человеческий фактор и результат увольнение нескольких сотрудников, которые отвечали за валютную политику. Как известно, именно Национальный банк Украины недавно обвинили в умышленном занижении курса гривны. Мол, такое указание новому руководству регулятора дали в государственной власти, чтобы курс отвечал государственному бюджету.

"Сейчас у нас есть проблемы и сомнения в долгосрочной экономической стабильности из-за того, что власть отталкивает Украину от наших западных партнеров. Это создает проблемы с МВФ, а МВФ всегда был гарантом в макрофинансовой стабильности", — подчеркнул Сергей Фурса.

По словам инвестиционного банкира, это вопрос большого риска, как и бюджет на следующий 2021 год. Фурса обращает внимание на то, что сейчас очень сложно рекомендовать переходить в гривну, потому что это первое, что страдает, когда в Украине идет удар по макрофинансовой стабильности.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, член совета НБУ Василий Фурман прогнозирует, что с большой вероятностью гривня в течение короткого промежутка времени до конца 2020 года будет усиливаться — важнейшие подробности можно найти в нашем материале.