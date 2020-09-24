300 лет за решеткой: у Путина новые серьезные проблемы на международной арене

Российский президент Владимир Путин, кажется, ни дня не может прожить без очередного громкого скандала, в центре которого оказываются если не члены его команды, то граждане РФ. На этот раз официально стало известно, что суд Греции признал 2 российских моряков виновными в незаконной перевозке мигрантов. Из-за этого их приговорили к 300 годам тюрьмы — от 7 до 12 лет за каждого нелегала. Нетрудно догадаться, что осужденные не признают своей вины — россияне утверждают, что их подставили работодатели. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

По словам осужденных, через интернет они устроились на круизное судно, которое перевозит туристов, и именно с этой целью приехали в Турцию. Они также утверждают, что им обещали около 100 тыс рублей в месяц, а также должны были обеспечить оплату питания и проживания. Правозащитник Иван Мельников официально заявил, что граждане РФ вышли в море вместе с командой и добавил, что кораблем они не управляли. В нейтральных водах к кораблю пришвартовались лодки, из которых на борт поднялись около 60 мигрантов. Зато остальные члены команды, наоборот, пересели в лодки.

"Алексей Игумнов и Никита Шепталов получили по 300 лет лишения свободы якобы за организацию нелегальной миграции в Греции. Этот срок соответствует примерно 20 годам в российской системе отбывания наказания", — объясняет правозащитник.

По его словам, осужденные якобы решили, что не могут оставлять людей умирать в море. Они пытались разобраться, как управлять судном, однако им не удалось. Поэтому им пришлось подать сигнал SOS.

"Через некоторое время к ним подошел корабль, который взял пассажиров на борт, а потом передал их власти Греции", — заявил Мельников и пожаловался, что граждане РФ стали жертвами "черных работодателей".

Правозащитник также добавил, что суд не обратил внимание на доказательства россиян, а адвокат, которого им назначили, почти не общался с ним и не ознакомился с материалами дела. Команда Владимира Путина решение суда пока не комментировала.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Евросоюз наконец нашел способ обыграть Путина и помочь Украине.