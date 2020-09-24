Глобальный карантин, который длится с начала весны по всей Европе, заблокировал футбольным фанатам возможность посещать матчи — позже сами игры также отменили. По состоянию на конец УЕФА отметилась новым заявлением по этому поводу. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление президента организации Александера Чеферин.

По его словам, нет пока ни одного однозначного решения об открытии трибун для болельщиков.

"По состоянию на сегодня (24 сентября — ONLINE.UA) нет никаких решений по зрителям на матчах, проводимых УЕФА. Ситуация с ограничениями в странах слишком разная", — пояснил Чеферин.

Новый футбольный сезон 2020/21 в еврокубках и национальных лигах начался в сентября, предыдущий завершился в августе. В некоторых странах его отменила и закончили преждевременно.

Первым матчем международного европейского уровня, на который пустят болельщиков, станет поединок за Суперкубок УЕФА. Мюнхенская "Бавария" выйдет на поле будапештского стадиона против "Севильи". Эти команда недавно победили в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно.

Недавно представители УЕФА провели полномасштабное обсуждение этой проблемы, а также карантина для игроков команд. Речь шла о матче национальных сборных, в результате которых представители разных стран могут в карантине после возвращения из-за границы.

Как сообщал ONLINE.UA, футбольный сезон 2019/20 в Европе едва не сорвался из-за пандемии COVID-19 , однако все же завершился в августе. Представители УЕФА в среду, 23 сентября, назвали главных претендентов на звание лучшего футболиста прошлого сезона.

Согласно объявлению УЕФА, важную награду будут претендовать Кевин де Брюйне с "Манчестер Сити" Роберт Левандовский из "Баварии", Нойер также из мюнхенского клуба.