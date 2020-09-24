Это же тяжело - я не готова: в России уборщица случайно выиграла местные выборы

В России разгорелся новый курьезный скандал после того, как официально стало известно, что в Костромской области выборы главы Повалихинского сельского поселения случайно выиграла Марина Удгодская, которая работает уборщицей в администрации. Стоит обратить внимание на то, что на выборах 35-летняя женщина была единственной соперницей действующего главы поселения Николая Локтева. Как сообщают местные СМИ, Удгодская получила почти 62% голосов избирателей — ее поддержали 84 из более чем 130 человек, которые пришли на участок. Победительница признается, что была не готова к такому результату. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Медузу".

Согласно последним данным, формально женщина была выдвинута областным отделением "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость". Также отмечается, что кроме работы уборщицей, она на непостоянной основе была депутатом в сельсовете.

Марина Удгодская признается, что она решила пойти на выборы по просьбе Локтева — чтобы они не были безальтернативными.

"Просто не было человека и я как бы шла подставной. Помочь хотела. Вдвоем с ним и были. Я же не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота. Я вообще ничего не делала, а люди приходили и голосовали", — рассказала уборщица.

Женщина откровенно признается, что вообще не понимает, что нужно делать после победы на выборах.

"Вообще без понятия, что в обязанности будет входить. Я четыре года убирала, сейчас пятый. Сказали до 30-го работать, как работаете. А что дальше, никто не знает. Не готова я внутренне. Надо вступить в должность, а потом полномочия надо как-то свернуть. Это же тяжело: я с документами ни разу делов-то не имела", — рассказала Удгодская.

Стоит обратить внимание на то, что в целом на территории Повалихинского сельского поселения проживают 562 человека, его территория превышает 400 квадратных километров. Уборщица-победительница признается, что не знает ни количества жителей в своем поселении, ни количества сел, которые в него входят.

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