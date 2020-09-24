Почему Запад на самом деле боится распада России - в Украине шокировали ответом

Постоянный представитель официального Киева при ООН Сергей Кислица обратил внимание украинцев на то, что команда российского президента Владимира Путина постоянно делает вид, что плевать хотела на международное право, ООН и введенные против РФ санкции. По словам украинского дипломата, это поведение объяснить довольно просто — официальная Москва знает о своем самом опасном козыре в политической игре — это огромный арсенал ядерного оружия. О нем также не забывают международные игроки, которые, довольно часто, действуют довольно осторожно и даже боятся распада Российской Фдерации. Сергей Кислица убеждает: российская экономика настолько слаба, что ВВП России даже меньше цены земли острова Манхэттен в США. Кроме того, политик призвал не сравнивать возможности РФ и Советского Союза, поскольку это бесполезно. По убеждению Кислицы, главная угроза РФ не в ее военной и экономические силе. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Крым.Реалии" .

"Главная угроза в том, что это огромная территория, где есть ядерное оружие, и не только ядерное оружие, которое должно контролироваться международными режимами. И это один из факторов, который сдерживает западных политиков и западных экспертов", — утверждает украинский политик.

По словам представителя Украины в ООН, ни один западный политик не захочет, чтобы на этой территории был утрачен контроль над ядерным оружием. Сергей Кислица обращает внимание на то, что разговоры о распаде и дезинтеграции России пугают европейских и американских чиновников

Нельзя не упомянуть о том, что недавно глава Кремля Владимир Путин стал утверждать, что Россия имеет "совершенное оружие, которога нет у других стран". По словам российского президента, это команда Дональда Трампа заставила Кремль взяться за его создание. Что важно понимать, речь идет о "Авангарде" — это комплекс из баллистическими межконтинентальными ракетами с гиперзвуковым блоком, способными маневрировать и двигаться быстрее звука в 20 раз.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда Владимира Путина удивила новым заявлением о провокации Лукашенко.