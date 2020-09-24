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Нота с требованием - у Путина поставили ультиматум из-за Навального

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Нота с требованием - у Путина поставили ультиматум из-за Навального Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Российские власти выступила с новыми жесткими требованиями в адрес Германии через резонансный инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным. Москва ожидает исчерпывающей информации об отравлении от европейских лабораторий. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на постоянное представительство РФ в Организации по запрещению химического оружия.

Дипломаты раскрыли общий перечень данных, которые хотели бы получить.

"Постоянным представительством Российской Федерации при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направлена нота постпредства ФРГ при ОЗХО с требованием к немецкой стороне передать нам исчерпывающую информацию по т.н. делу Навального, в частности — "результаты анализов, биоматериалы и другие клинические пробы" российского гражданина, которыми располагает Федеральное правительство", — отметила российская сторона.

В Москве напомнили о 10-дневный срок, в который представители Германии должны отреагировать. Российская сторона будет действовать в соответствии ответы из Берлина.

"Россия, как одна из стран, которые стояли у истоков Химконвенции, добросовестно выполняет свои обязательства (мы досрочно, еще в 2017 завершили полное уничтожение запасов химического оружия, официально подтверждено ОЗХО), демонстрирует свою решимость действовать строго в правовом поле Конвенции, используя предусмотренные ею возможности. Отсюда — и принятые нами вышеуказанные меры", — заявили в представительстве.

Напомним, 20 августа Навальный попал в больницу Омска — для этого самолет, которым тот направлялся из Томска в Москву, срочно посадили в другом регионе. Через два дня его отправили в Германию на лечение, местные лаборатории установили следы боевой яда из группы "Новичка".

Как сообщал ONLINE.UA, президент Владимир Путин шокировал весь мир своей очередной циничной ложью. Во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макрона он заявил, что российский оппозиционер выпил яд самостоятельно. Тот уже с юмором отреагировал на новый выпад главы Кремля в свой адрес.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Алексей Навальный, отравления, Россия, требования, ультиматум, Германия, яд
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