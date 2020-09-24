Он все знал - стало известно, кто на самом деле позволил Путину захватить Крым

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обратил внимание на то, что Организация Объединенных Наций не сделала все возможное, чтобы остановить оккупацию главой Кремля Владимиром Путиным украинского Крыма. По словам украинского дипломата, У генсекретаря ООН должна была быть информация о движении войск РФ, однако почему-то соответствующего обращения в Совбез ООН он все же не сделал. Сергей Кислица напомнил украинцам и международному сообществу, что согласно уставу ООН, есть статья, которая дает право генеральному секретарю ООН обращаться в Совет безопасности, если он знает или владеет информацией о реальной угрозе региональной безопасности. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Крым. Реалии".

"Я не сомневаюсь, что тогдашний генеральный секретарь Пан Ги Мун имел информацию о движении российских войск и о появлении российских войск на территории Крыма. Но он не обратился в Совет безопасности ООН с просьбой рассмотреть оперативно этот вопрос", — подчеркнул украинский политик.

По словам Сергея Кислицы, ООН как институт и руководитель ее секретариата не сделали все возможное, чтобы предотвратить оккупацию Крыма. Влиятельный дипломат убежден, что на это повлияла совокупность факторов: позиция партнеров, позиция международных организации, неготовность страны по состоянию на зиму — весну 2014 действовать в ответ на оккупацию.

"Обо всем этом еще будут написаны тома исторических и политических исследований. Но я повторяю, Пан Ги Мун имел шанс быть одним из самых успешных генеральных секретарей в истории ООН. Но то, что при его каденции впервые были изменены путем агрессии и оккупации границы в Европе — это будет частью его политического наследия навсегда", — подчеркнул украинский дипломат.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Сергей Кислица пожаловался на то, что команда главы Кремля Владимира Путина постоянно делает вид, что плевать хотела международное право. Он также объяснил, почему международное сообщество на самом деле боится распада РФ.