Гороскоп на 25 сентября для всех знаков зодиака

Скорпионы могут сделать вид, что не заметили плевка в душу, но это не значит, что они о нем забыли. Скорпиону нравятся простые в общении люди, бесхитростные, искренние и не таящие чувств. Скорпионам не стоит строить фантастических теорий, объясняющих непонятное поведение людей, — лучше научиться задавать прямые вопросы. Скорпионы редко проявляют агрессию сразу, — они предостерегают, намекают, подают знаки... И не стоит дожидаться, когда у них кончится терпение.

Если вы встретите Водолея, который абсолютно лишен энергии и сил, у которого нет желаний и который перестал мечтать — это не потому, что он унылый слабак. А потому, что этот Водолей был очень сильным слишком долго... когда Водолеи хотят уйти от реальности, они уходят в себя...

Стрельцы не боятся ни в чем признаться. Они боятся, что их признания будут неправильно поняты, потому что чаще всего так и случается.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 25 сентября 2020 года для Овнов

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня вам следует поупражняться в обаянии. Постарайтесь обратить на себя внимание представителя противоположного пола, причём не эксцентричным поведением, а взглядом, улыбкой, жестом. Этот опыт и в общении с любимым человеком поможет, причём значительно.

Гороскоп здоровья для Овнов

В этот день у Овнов возможно возникновение болей в желудке, поэтому последите за питанием особенно тщательно. Вероятно, что пока ваше самочувствие не придет в норму, вам стоит придерживаться специальной диеты.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня бодрая музыка будет весьма способствовать вашей трудовой активности. Постарайтесь делать все в ее ритме, не отставая и даже по возможности обгоняя. Возможно, вам тогда удастся покончить с вашими делами куда быстрее, чем обычно, и оставить время на дополнительное чаепитие.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Рассчитывайте только на себя, но не стройте относительно своей персоны иллюзий. Впрочем, один помощник нынче у вас найдется — вы сможете завоевать расположение практически любого человека угощением. И совсем не важно, кто будет его готовить, ваше дело — найти такое место, где выбранной вами изысканное кушанье делают правильно и подают в соответствующем интерьере и пригласить туда того, с кем желаете добиться согласия. Должно сработать.

Общий гороскоп для Овнов

Сегодня вам можете понадобиться помощь других людей, причем даже в большем объеме, чем вы думаете. Не стесняйтесь попросить о ней, ставки могут оказаться слишком высоки, чтобы нерешительность и смущение можно было оправдать.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 25 сентября 2020 года для Тельцов

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Сегодня вы можете оказаться объектом довольно глупого розыгрыша. Старайтесь не выпускать из поля зрения свои тарелки и чашки, если, конечно, перспектива пить соленый чай или есть переперченный суп не вызывает у вас бурного восторга. В идеале, лучше бы и вовсе кушать в одиночестве, предварительно оградив себя от внешнего мира запертой дверью. Так, на всякий случай.

Общий гороскоп для Тельцов

Вот-вот должно произойти какое-то крупное событие, и сегодняшний день вам придется провести в ожидании. Возьмите книжку, чтобы не скучать.

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня вы прочитаете очень полезную вам книгу, которая в корне перевернет ваши представления о том, какими должны быть идеальные любовные отношения. Постарайтесь максимально им соответствовать, но не ломать ни вашу жизнь, ни жизнь вашего любимого человека.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Ваш начальник решит испытать вас на предмет того, сможете ли вы справиться с новой более высокой и ответственной должностью. Но не пугайтесь того, что вам придется пройти испытательный срок на новом посту, ведь ваш шеф верит в вас, и вы будете чувствовать поддержку вашей кандидатуры.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Сегодня звезды рекомендуют вам обратить внимание на состояние кожи вашей головы. Наверняка стоит купить какой-то шампунь, который сможет ее должным образом смягчить и увлажнить.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 25 сентября 2020 года для Близнецов

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Нынче особое значение приобретет цвет продуктов, которые вы собираетесь употребить в пищу. Старайтесь группировать их по оттенкам. Если вы начинаете день с чашки зеленого чая, то яблоки лучше выбирать соответствующего цвета — сортов гранни смит или семеренко. Если пьете кофе, закусите шоколадкой. Рыбу лучше есть с рисом, курятину и индюшатину — с картошкой. А мясо — с салатом из красной капусты или винегретом.

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня вы поймете, что все то, на что вы тратили всегда очень много сил и нервов, на самом деле делается быстро, легко и даже с удовольствием. А значит, личная жизнь не такая уж и сложная штука — любому ее аспекту можно радоваться искренне, сильно и от души.

Гороскоп здоровья для Близнецов

Сегодня вы найдете решение той задачи, которую давно уже не могли решить. И если эта задача касалась улучшения вашего здоровья — что ж, вас можно только поздравить с тем, что теперь у вас все пойдет на лад.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Такое впечатление, что кто-то чересчур злоупотребляет вашей добротой и отзывчивостью. Присмотритесь повнимательнее к тому человеку, которому вы уже не в первый раз оказываете услугу. Так ли он нуждается в вашей постоянной поддержке? Возможно, он просто-напросто сел вам на шею.

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня у вас могут возникнуть проблемы на личном фронте. Спасти вас от перспективы оказаться не у дел может сухой, рациональный и в высшей степени объективный подход к проблеме.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 25 сентября 2020 года для Раков

Гороскоп здоровья для Раков

Если вы сидите на очень жесткой диете, то пришел день подумать о том, чтобы прекратить подобные истязания своего организма. Кроме того, при длительном ограничении в еде может получиться абсолютно обратный эффект.

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня на службе ожидается достаточно напряженная ситуация, и от того, насколько правильно вы себя поведёте, будет зависеть, втянут ли вас в эти интриги или нет. Что бы ни произошло, не теряйте способности рационально мыслить и анализировать происходящее.

Общий гороскоп для Раков

Не ищите сегодня встречи ни с другом, ни с любимым человеком. Вам потребуется независимость и полное отсутствие эмоций.

Кулинарный гороскоп для Раков

Для вас этот день наиболее подходящ в качестве разгрузочного. Совсем лишать себя пищи, пожалуй, не стоит, но ограничить прием внутрь мучного, сладкого и содержащих много крахмала овощей — картошки, фасоли, было бы нелишне. Займите себя каким-нибудь делом (благо, сейчас точно найдется, чем заняться) чтобы рука сама не тянулась к вазочке с печеньем или сдобным булочкам.

Любовный гороскоп для Раков

Ракам сегодня предстоит, вероятно, множество дел, связанных с благоустройством их жилища. Звёзды предсказывают, что могут возникнуть споры по некоторым существенным вопросам. Главная ваша задача — не давать этим разногласиям вылиться в агрессию. Руганью и раздачей приказов вы мало чего добьётесь.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 25 сентября 2020 года для Львов

Любовный гороскоп для Львов

Нынче вас может сблизить совместный поиск чего-нибудь. Возможно, это будет неизвестно куда закинутая в пылу страсти деталь одежды, но скорее искать придется нечто нематериальное.

Кулинарный гороскоп для Львов

Категорическая нехватка времени сегодня перерастет в нечто совершенно невозможное, потому на полноценный прием пищи рассчитывать можете и не думать. Настоящим спасением будет для вас заказ обеда, пусть это даже будет пицца с кока-колой, с доставкой. Если уж принесу — не отвертитесь, придется скушать. Пусть и подглядывая одним глазом в компьютер и придерживая плечом телефонную трубку.

Гороскоп здоровья для Львов

В этот день особую заботу о своем здоровье придется проявить тем, кто страдает какими-либо заболеваниями мочеполовой системы. Сейчас вам не стоит откладывать визит к врачу, действовать лучше как можно более оперативно.

Общий гороскоп для Львов

Не пытайтесь сегодня составлять мнение о качествах того или иного человека. Ваши личные переживания слегка затуманят обычно орлиный взор, и вы, возможно, ошибетесь.

Бизнес-гороскоп для Львов

Сегодня вам предстоит долго и упорно сражаться с предрассудками, которые поселятся в вашей среде. Это война не на один день, но нынче вы можете серьезно продвинуться вперед, если, конечно, вы готовы ломать заскорузлые стереотипы.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 25 сентября 2020 года для Дев

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня вам будет довольно сложно находиться вдали от вашего любимого человека, ибо каждая минута вдали от него будет восприниматься как пара-тройка високосных годов, наполненных тяжелым каторжным трудом и жуткими душевными испытаниями. Так что кредо этого дня — "С любимыми не расставайтесь".

Кулинарный гороскоп для Дев

Не стоит нынче пытаться утолить чувство голода первым, что попадется вам под руку. Ибо вы рискуете быть не понятым собственным желудком. Так что либо стремитесь потчевать его полноценными завтраками, обедами и прочими ужинами, либо ограничьтесь тривиальны йогуртом. И не ходите сегодня по самым дешевым и самым дорогим ресторанам. Найдите золотую серединку.

Общий гороскоп для Дев

Сегодня от момента зарождения в вашей голове идеи до момента окончания ее реализации не пройдет и половины дня. Остается надеяться, что с идеями проблем не будет.

Гороскоп здоровья для Дев

Сегодня вам необходимо правильно сбалансировать ваш рацион. Если диетой заниматься уже до смерти надоело, можете заняться выравниванием положения холодильника — не накренен ли?

Бизнес-гороскоп для Дев

Сегодня чудесный день для того, чтобы дать себе отдохнуть. Неужто вы этого не заслужили? Работа не ждет? Ерунда, не бывает таких дел, которые нельзя было бы отложить или сделать без вас. Попробуйте, сегодня должно получиться.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 25 сентября 2020 года для Весов

Любовный гороскоп для Весов

Вам определённо не доставит радости необходимость трудиться. Вам точно не на кого свалить работу сегодня? Тем более, что тот, кого вы любите и хотите видеть, тоже не прочь сменить свои планы в пользу маленького романтического приключение в вашем обществе.

Кулинарный гороскоп для Весов

Чем дальше вы отправитесь на поиски пищи, достойной вашего изысканного вкуса, тем глубже окажется ваше разочарование в содеянном. Поищите возможность перекусить поближе, наверняка найдутся более чем приятные места. Если же окрестности давно исследованы и еда, которую можно достать неподалеку, квалифицирована как несъедобная, не задуматься ли о заказе обеда с доставкой?

Гороскоп здоровья для Весов

Сегодня звезды рекомендуют вам побаловать себя и потратить побольше денег на что-нибудь особенно полезное и вкусное. Однако перебарщивать не стоит: передозировка даже самого полезного блюда не особенно благоприятствует хорошему самочувствию.

Общий гороскоп для Весов

Луна должна принести вам вдохновение, но случиться это может в самый неудобный момент. К этому стоит быть готовым.

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодня звезды не рекомендуют вам делиться вашими новыми идеями. Во-первых, вы наверняка еще не все продумали. А во-вторых, велика вероятность того, что идеи ваши будут самым некуртуазным способом украдены в личных целях.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 25 сентября 2020 года для Скорпионов

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Сегодня вы будете способны без опасения за свой организм переварить самую малосъедобную пищу. Только вот, стоит ли этой способностью пользоваться? Скорее всего, ее, напротив, лучше как можно тщательнее скрыть — еще накормят чем-нибудь невкусным. И в пику предсказания судьбы наесться чего-нибудь исключительно сильно вами любимым.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам не придется пытаться избежать общения с теми, с кем вы общаться не желали бы. Назойливые и недовольные клиенты, равно как и строгие начальники, оставят вас в покое. Однако слишком расслабляться не советуем — передышка временная.

Общий гороскоп для Скорпионов

События разворачиваются несколько быстрее, чем вам хотелось бы. Сегодня у вас может появиться желание заупрямиться — не поддавайтесь ему, это только подольет масла в и без того здорово чадящее пламя.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

В этот день резкая смена обстановки на пользу вашему здоровью явно не пойдет. А вот если изменить ее только в малом — например, переставить компьютер из одного угла комнаты в другой — вам и дышаться станет гораздо проще. Вероятно потому, что в процессе перестановки вы, наконец, вытрете с него пыль.

Любовный гороскоп для Скорпионов

В этот день Скорпионы могут испытать непередаваемую гамму чувств, которая не замедлит отразиться на их способностях издавать членораздельные звуки. Не кричите слишком страшно — конечно, перед вами виноваты — но связки то надрывать зачем. Вполне достаточно более-менее спокойно объяснить проштрафившемуся члену семьи, что делать так не следовало.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 25 сентября 2020 года для Стрелецов

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня вы сможете оказать серьезное влияние на тех, кто облечен правом принимать ответственные решения. При известной сообразительности, вы сможете с успехом этим воспользоваться.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Поменьше говорите за столом. Вас, собственно, еще в детстве этому учили — так вот, самое время вспомнить. Впрочем, слушать, что говорят другие, не возбраняется. Можете даже иногда согласно кивать или сочувственно качать головой. Но если вы будете открывать рот с целью, отличной от помещения туда очередного лакомого кусочка, вы рискуете остаться голодным — все вкусное съедят. Кстати о вкусном — непременно позаботьтесь о наличии десерта, сегодня без него никак. Желательно — со взбитыми сливками.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Вы сделали всё, что могли. Вы точно знаете, что больше для решения данного конфликта вы ничего сделать не сможете. Более того, ваша половинка тоже это понимает. Вам нужна третья сила, которая вмешается в происходящие события и что-то изменит. Возможно, не в лучшую сторону. Случится это сегодня. Будьте готовы ко всему.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Нынче вам, возможно, придется поменять недавно принятые на вооружение планы касательно какого-либо лечения. Сейчас вы можете получить информацию о более безопасном и эффективном для вас методе.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Нынче гораздо больше, чем деньги, вас будет интересовать общечеловеческая польза ваших трудов. Вполне возможно, что это повлечет за собой смену области деятельности.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 25 сентября 2020 года для Козерогов

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Вы можете настолько увлечься процессом приготовления чего-нибудь вкусного, что на дегустацию полученного результата ни у вас, ни у тех, кто пол дня слонялся поблизости, шумно облизываясь и преданно заглядывая вам в глаза, уже и не останется. Обидно будет.

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня не стоит ожидать от вашего любимого человека конструктивной критики и замечаний по делу. А вот придирок будет хоть отбавляй. Впрочем, от этого оптимизм терять не стоит: постарайтесь верить в лучшее, и оно может неожиданно произойти. В нашей жизни всегда есть место чуду.

Гороскоп здоровья для Козерогов

Нынче Козерогам не следует садиться на диету и ограничивать себя в еде, это вряд ли пойдет вам на пользу, поскольку сейчас вам необходимо достаточно сил, чтобы справиться со всем, что вы запланировали.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодня вы рискуете слишком переутомиться на работе, поэтому, чтобы в конце дня вас не выносили на носилках из офиса, постарайтесь спланировать свой график так, чтобы можно было переключаться с одного вида деятельности на другой. Также постарайтесь сегодня не входить ни с кем в конфликт.

Общий гороскоп для Козерогов

Не пытайтесь бежать впереди лошади, ей это может не понравиться. По дороге вам сегодня может встретиться надежная точка опоры, постарайтесь ее не пропустить.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 25 сентября 2020 года для Водолеев

Общий гороскоп для Водолеев

Так трудно сохранять терпение, находясь на пороге больших и очень важных для вас событий. Тем не менее придется, в противном случае вы рискуете помешать им произойти.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Постарайтесь сегодня не появляться там, где людно. Если вы по каким-то причинам не можете поесть там, где находитесь в настоящий момент, укрывшись от случайных людских глаз за монитором, отправляйтесь кушать в то время, когда основная масса желающих утолить голод либо еще не собралась обедать, либо уже откушала. Блюдо дня — суп-пюре из тыквы и корня сельдерея.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Любой преуспевающий бизнесмен должен быть отличным собеседником, так что не забывайте об этом, когда сегодня вам придется устанавливать долгосрочные связи с вашими новыми партнерами. Будьте раскованны, откровенны и внимательно слушайте своего визави.

Гороскоп здоровья для Водолеев

Сегодня Водолеи могут оказаться забывчивы, в результате чего может нарушиться схема приема тех или иных препаратов. Напишите себе записку, поставьте будильник — в общем, постарайтесь этого не допустить.

Любовный гороскоп для Водолеев

Завоевание человека вашей мечты подходит к концу. Скоро он сдастся на милость победителя, и будете вы жить, как в сказке, долго и счастливо. Только задумайтесь: когда эта мечта сбудется, не станет ли вам скучно жить? И, может быть, не стоит так уж торопить события, а лучше позавоёвывать неприступное сердце подольше?

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 25 сентября 2020 года для Рыб

Общий гороскоп для Рыб

Сегодня вам не стоит полагаться на Фортуну. Она слепа, и, даже не желая вас обидеть, может выкинуть любой фортель. Вы собираетесь повторить ошибку, которую уже однажды совершали. Нужно ли вам это?

Кулинарный гороскоп для Рыб

Выбрасывайте на помойку чипсы, сникерсы, макдональдсы и прочий гастрономический мусор быстрого поглощения. Еда должна быть спокойной, размеренной и неторопливой. И если не каждый день — то хотя бы сегодня. Ибо нынче именно тот день, когда есть реальный шанс сделать решительный шаг навстречу полноценному хроническому гастриту. Вряд ли это то, о чем вы мечтаете дни напролет.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сколь бы занимательны ни были темы для разговоров по нерабочим вопросам, нынче от подобных бесед лучше воздержаться. Они могут принести вам совершенно излишнее знание, которое здорово осложнит вам дальнейшую трудовую деятельность в данном коллективе. Оно вам нужно?

Любовный гороскоп для Рыб

Разрешите себе быть слабым рядом с вашим любимым человеком. Можно даже слезу пустить, если есть такое желание. Ваша половинка вас поймёт, приласкает и сделает всё возможное для того, чтобы вам стало хорошо, тепло и уютно. В противном случае вы можете себя запереть в высокую недоступную башню, откуда ей придётся вас спасать.

Гороскоп здоровья для Рыб

Сегодня есть шанс докопаться до сути. Если вам никак не удается разобраться в том, что именно мешает вам чувствовать себя здоровым и сильным, стоит предпринять максимум диагностических изысканий именно сейчас.