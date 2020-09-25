Курс валют на сегодня 25 сентября - доллар дорожает, евро дешевеет

На пятницу, 25 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дорожает, евро дешевеет.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 25 сентября цена доллара США составит 28 гривен 25 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 6 копеек больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 32 гривны 89 копеек, что в свою очередь на 7 копеек меньше чем в четверг, 24 сентября.

В четверг, 24 сентября, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 28.2695/28.2625 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 32.9/32.89 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. — Джонатан Свифт

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