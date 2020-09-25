Количество больных коронавирусом в Украине растет с невероятной скоростью - официальные данные на 25 сентября

Ситуация с пандемией коронавируса в Украине стремительно ухудшается — в пятницу, 25 сентября, зафиксировали 3565 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 191 671 человека, из них 3827 пациентов умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 85 133 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 102 711 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 5653 случая;

Волынская область — 7362 случая;

Днепропетровская область — 4917 случаев;

Донецкая область — 2851 случай;

Житомирская область — 5403 случая;

Закарпатская область — 9490 случаев;

Запорожская область — 3428 случаев;

Ивано-Франковская область — 13 080 случаев;

Кировоградская область — 1052 случая;

м. Киев — 21045 случаев;

Киевская область — 8430 случаев;

Львовская область — 19 465 случаев;

Луганская область — 894 случая;

Николаевская область — 2782 случая;

Одесская область — 12 470 случаев;

Полтавская область — 1752 случая;

Ровенская область — 11 774 случая;

Сумская область — 3474 случая;

Тернопольская область — 12 579 случаев;

Харьковская область — 16 490 случаев;

Херсонская область — 954 случая;

Хмельницкая область — 5361 случай;

Черновицкая область — 13 736 случаев;

Черкасская область — 3459 случаев;

Черниговская область — 3770 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 сентября 2020 в Центр поступило 3793 сообщения о подозрении на COVID-19 . Всего с началу 2020 года поступило 256 970 сообщений о подозрении на COVID-19 .

Нельзя не обратить внимание на то, что за прошедшие сутки (24 сентября) в мире обнаружили почти 315 тыс случаев коронавируса. Что важно понимать, почти такое же количество новых больных зарегистрировали и 23 сентября. Больше всего новых случаев подтвердили в Индии, США и Бразилии. Возросло число заболеваний во Франции, Аргентине и Испании — там больше 10 тыс. Более 6000 больных обнаружили в Перу, Колумбии, России, Великобритании и Израиле. За этот же период умерли 5872 человек с подтвержденным коронавирусом. Сейчас в мире болеют COVID-19 7,5 млн человек. Погибли от осложнений больше 987 тым, а вылечились — почти 24 миллиона.

Недавно также стало известно, что Минздрав уже готовит очень важные изменения в борьбе против пандемии коронавируса COVID-19 . В ближайшем будущем Кабмин изменит тип тестирования при пересечении авиаграниц. Эту информацию подтвердил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он официально предупредил, что всем нужно будет делать экспресс-тесты на выявление антигенов. Сейчас пассажиры проходят ПЦР-тестирование.

"Сейчас при пересечении границ делают тест на полимеразную цепную реакцию (ПЦР-тест), я думаю, что в ближайшее время эта динамика изменится и всем будут делать экспресс-тесты на антигены, поскольку они только выходят на рынок", — подчеркнул представитель Минздрава.

Напомним, недавно так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов официально признал, что на оккупированном полуострове умерли два человека от пневмонии, поскольку их отказались госпитализировать. Скандальный политик назвал это трагическим событием, после которого будет рассмотрение и служебное расследование на самом высоком уровне. При этом на заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусом на украинском полуострове, оккупированном Россией, Аксенов вновь заявил об усилении карантина и наказании за его нарушение местных жителей, чем шокировал крымчан.