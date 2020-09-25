Автомат Калашникова никто не отменял - Лукашенко шокировал мир новым решением

Команда белорусского диктатора Александра Лукашенко решилась на новый скандальный шаг — 24 сентября официально стало известно, что Министерство внутренних дел страны начало публиковать жалобы "законопослушных жителей Минска", которые якобы разъярены из-за действий протестующих. По словам силовиков, "на линию "102" начали активно звонить жители столицы Беларуси, которые недовольны действиями участников несанкционированных массовых мероприятий. У Лукашенко жалуются, что только за последние сутки в столичную милицию обратились несколько сотен человек. В МВД Беларуси продолжают цинично уверять, что "простые законопослушные люди: рабочие, пенсионеры, многодетные родители, водители общественного транспорта и такси просят убрать с улиц шумных и агрессивных протестующих, которые своими выходками не дают нормально жить". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ведомства.

Кроме того, в МВД опубликовали аудиозапись телефонного разговора с одним из таких "недовольных", во время которого человек неожиданно призвал применять против протестующих резиновые пули и даже боевые патроны, утверждая, что "автомат Калашникова никто не отменял".

"Пару выстрелов в голову — и все протрезвеют" — неожиданно заявил мужчина.

Нельзя не обратить внимание на то, что 23 сентября скандальный политик Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации. Сразу же после этого белорусская оппозиция призвала к бессрочной акции протеста. В этот же день в стране вновь вспыхнули массовые акции протеста. Правоохранители жестко разгоняли людей, в Минске применили водометы и перечный газ. Правозащитники сообщают о как минимум 259 задержанных. Стоит обратить внимание на то, что большинство членов Европейского Союза официально сообщили, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом. Об этом также заявили США и Канада. Впоследствии глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным президентом.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинский лидер Владимир Зеленский сделал последнее предупреждение Александру Лукашенко.