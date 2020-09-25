У США окончательно лопнуло терпение из-за произвола Путина

Команда главы Белого дома Дональда Трампа нашла способ публично поставить российского президента Владимира Путина на место после нового резонансного скандала. 25 сентября официально стало известно, что влиятельные американские сенаторы от Республиканской и Демократической партий представили законопроект, предусматривающий санкции против российских официальных лиц, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. Эту информацию первым официально подтвердил один из авторов документа, сенатор-демократ Крис Кун. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на заявление американского политика в социальных сетях.

"Правительство Путина имеет длинную и плохую историю использования убийств и попыток убийства, чтобы заставить замолчать дома и за рубежом российских граждан, которые обращали внимание на коррумпированное и жестокое поведение режима", — отметил Крис Кун.

Стоит обратить внимание на то, что в законопроекте отмечается, что администрация Дональда Трампа должна определить, нарушила ли команда Владимира Путина международные договоры о запрещении химического и биологического оружия. После завершения проверки глава Белого дома не позже, чем через 90 дней после этого должен представить Конгрессу доклад о бывших и действующих правительственных чиновниках РФ, причастных к отравлению оппозиционного политика и сокрытию этого. Что важно понимать, активы внесенных в санкционный список людей в США заморозят, им также запретят въезд в страну. Кроме того, законопроект также предусматривает подготовку доклада о личном состоянии главы Кремля Владимира Путина и приближенных к нему лиц, "накопленном с помощью коррупционных практик".

"Отчет должен включать оценку активов, инвестиций, банковские счета, другие деловые интересы и соответствующие сведения о бенефициарных владениях Владимира Путина и членов его семьи", — говорится в документе.

Нельзя также не упомянуть о том, что 23 сентября Минфин Штатов ввело санкции против нескольких россиян и российских компаний из сети связанного с Кремлем российского оперативника Евгения Пригожина.

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