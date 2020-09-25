Это произойдет 25 сентября - США, Великобритания и Канада выступили с неожиданным заявлением

Международные игроки продолжают внимательно следить за событиями в Беларуси и всеми шагами Александра Лукашенко,но также находятся и те страны, которые готовы перейти от слов к делу. Так, анонимные источники агентства Reuters сообщают, что Соединенные Штаты, Великобритания и Канада намерены 25 сентября планируют ввести санкции против людей из команды белорусского диктатора, причастных к фальсификации президентских выборов и насилию в отношении мирных демонстрантов. По словам источников, санкции США, Великобритании и Канады могут быть введены уже в пятницу, однако, вполне возможно, что это произойдет и позже, учитывая проблему координации между тремя странами, передает ONLINE.UA.

"Санкции направлены на то, чтобы продемонстрировать последствия фальсификации выборов и подавления протестов. Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США официально заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций в отношении семи белорусов, которые, по их мнению, были причастны к фальсификации результатов выборов и насилию в отношении протестующих. По информации другого источника, в списке восемь белорусов, но их число может измениться", — говорится в сообщении.

Также недавно глава МИД Великобритании Доминик Рааб рассказал о том, что официальный Лондон готовит санкции в рамках "закона Магнитского" против отдельных лиц в Беларуси в координации с Соединенными Штатами и Канадой.

Кроме того, ранее глава государства Владимир Зеленский озвучил важное предупреждение режиму Александру Лукашенко после тайной инаугурации, которая состоялась 23 сентября. Украинский лидер подчеркнул, что без начала диалога с протестующими действующей власти "скоро будет". По убеждению президента Украины, можно "долго говорить о братском дружественном народе и исторической дружбе", однако украинский опыт Майдана показал, как могут измениться протесты, если власть отвечает на них насилием.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда белорусского диктатора Александра Лукашенко снова начала запугивать простых граждан, намекая, что "автомат Калашникоа никто не отменял".