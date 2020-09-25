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Будет тотальная атака - Лукашенко бросили новый бесстрашный вызов

Мир | Читати новину українською
Будет тотальная атака - Лукашенко бросили новый бесстрашный вызов Фото — flickr.com

Белорусские хакеры сделали последнее предупреждение команде белорусского диктатора Александра Лукашенко — они заявили об атаке на режим скандального политика. Хакеры отметили, что "тотально атаковать" будут членов команды нелегитимного президента в конце месяца. Первое предупреждение от киберпреступников появилось в телеграмм-канале "Кибер Партизаны". По предварительным данным, тотальная атака будет проходить с 24 по 30 сентября 2020 года. По словам хакеров, они специально раньше не публиковали предупреждений, чтобы не сорвать свой план. Кроме того, они сообщили, что в октябре будет проходить набор новых киберпартизанов, передает ONLINE.UA.

"Никто не останется без внимания. А узурпатор вскоре заплатит", — говорится в сообщении киберпреступников.

Нельзя не упомянуть о том, что недавно хакеры уже организовали подобную атаку на государственные сайты. Как известно, на сайте МВД Беларуси объявили в розыск Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. Чуть позже киберпреступники изъяли и опубликовали личные данные сотрудников силовых структур.

Недавно также стало известно, что Норвегия заявила, что непрозрачные выборы и тайная "инаугурация" не придают Александру Лукашенко легитимности как новому президенту Беларуси. С таким громким заявлением выступил государственный секретарь министерства иностранных дел Норвегии Аудун Халворсен.

"Полутайная "инаугурации" не придает легитимности. "Инаугурация" Лукашенко только углубляет политический кризис в Беларуси. МИД Новегии повторяет свой призыв к властям страны воздержаться от применений силы и начать серьезный диалог с оппозицией. Выборы не были ни свободными, ни честными", — подчеркнул влиятельный политик.

Что важно понимать, о непризнании Лукашенко легитимным президентом или о сомнении в его легитимности заявили ряд других стран Европы, Евросоюз, США и Канада. Вечером 23 сентября глава украинского МИД Дмитрий Кулеба присоединился к коллегам из блока ЕС, отметив, что "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным президентом.
 
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Александр Лукашенко шокировал мир новым бесстыдным решением.
Источник: ONLINE.UA
Теги: Александр Лукашенко, хакеры, митинги, протесты, Беларусь, атака, кибератака, выборы в Беларуси, тайная инаугурация Лукашенко
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Обновлено:12:11, 25.09.2020

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