Коронавирус изменился - ученые бьют тревогу и объясняют, к чему готовиться

Американские ученые из Хьюстона, штат Техас, исследовавшие 5000 геномов коронавируса COVID-19 , запаниковали из-за новой масштабной проблемы — они пришли к выводу, что новый, более заразный, штамм коронавирусной болезни начинает доминировать. По словам исследователей, коронавирусы, такие как SARS- CoV-2 , относительно стабильны по сравнению с вирусами, так как у них есть механизм корректуры при репликации. Однако каждая новая мутация, по мнению автора исследования Джеймса Массера из больницы Методистов Хьюстона, это азартная игра, и при таком распространении вируса как теперь в США, где ежедневно регистрируют десятки тысяч новых случаев, это создает опасные и потенциально неприятные последствия. Стоит обратить внимание на то, что это предварительные данные исследования, которое еще не прошло рецензирование, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Washington Post.

"Мы дали этому вирусу слишком много шансов", — объясняет Массер.

По словам ученых, пока они не получили доказательства того, что коронавирус таким образом стал более смертоносным. Исследователям удалось выяснить, что практически все рассматриваемые вирусы второй волны имели мутацию, которая увеличивает количество выступлений "короны" вируса, что позволяет ему более эффективно "цепляться" к другим клеткам.

Вирус начал легче передаваться среди населения и "это может иметь значение для нашей способности контролировать его", — отметил Дэвид Моренси, вирусолог из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

"Не стоит переоценивать роль такого исследования и делать поспешные выводы. Но вирус может реагировать мутацией на такие внешние факторы, которые не позволяют ему распространяться — дистанция и маски. Маски, мытье рук — это вещи, которые останавливают распространение вируса или заражения, но чем больше вирус мутирует и становится более заразным, тем большая вероятность того, что он может научиться преодолевать эти барьеры", — отметил профессор-вирусолог Моренси.

По его мнению, выявление способности вируса к мутации также повлияет на эффективность вакцины.

"Хотя мы пока не знаем, вполне возможно, что этот коронавирус, когда наш иммунитет на уровне населения станет достаточно высоким, найдет способ обойти наш иммунитет", — добавил ученый.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, ситуация с пандемией коронавируса в Украине постоянно обостряется — в пятницу, 25 сентября, зафиксировали 3565 новых случаев заражения.